Phát hiện 2 thương nhân đầu mối không đảm bảo dự trữ xăng dầu bắt buộc

TPO - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương vừa kiểm tra đột xuất và xử phạt 2 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do không bảo đảm mức dự trữ xăng dầu bắt buộc và các hành vi vi phạm khác theo quy định.

Ngày 11/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, vừa phối hợp với đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức (xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bắt buộc, đồng thời không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định, trong năm 2026 doanh nghiệp này phải bảo đảm mức dự trữ tối thiểu hơn 1,3 triệu lít xăng và hơn 3,3 triệu lít dầu. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra xác định doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu dự trữ bắt buộc theo quy định. Với các vi phạm trên, doanh nghiệp bị xử phạt 190 triệu đồng.

Ngoài ra, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cùng các đơn vị liên quan kiểm tra Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu (phường Long An, tỉnh Tây Ninh). Qua làm việc, đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu theo quy định của thương nhân đầu mối. Theo quy định được phân giao, trong năm 2026 Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu phải duy trì mức dự trữ tối thiểu hơn 3,1 triệu lít xăng và gần 3,3 triệu lít dầu, song tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu về dự trữ xăng dầu bắt buộc; do đó bị xử phạt 130 triệu đồng.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát hiện nhiều doanh nghiệp đầu mối không đảm bảo dự trữ xăng dầu tối thiểu theo quy định.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về dự trữ xăng dầu bắt buộc nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì nguồn cung ổn định cho thị trường trong mọi tình huống, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường rà soát, giám sát hoạt động của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; qua đó kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa các vi phạm phát sinh, góp phần bảo đảm thị trường xăng dầu vận hành ổn định.

Trước đó, cơ quan chức năng đã phát hiện, tiến hành xác minh và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 thương nhân đầu mối, gồm: Công ty cổ phần vật tư xăng dầu Hải Dương; Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL); Công ty TNHH xăng dầu Vĩnh Long Petro. Các doanh nghiệp này không duy trì mức dự trữ xăng dầu bắt buộc hoặc duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Hiện thương nhân đầu mối phải duy trì mức dự trữ xăng dầu lưu thông tối thiểu tương đương khoảng 20 ngày cung ứng. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động ngày càng khó lường, Việt Nam đang đặt mục tiêu nâng tổng mức dự trữ xăng dầu quốc gia lên khoảng 90 ngày.

Định hướng này bao gồm việc kết hợp nhiều tầng dự trữ, gồm: Dự trữ thương mại của doanh nghiệp (do các thương nhân đầu mối thực hiện), dự trữ quốc gia do Nhà nước quản lý và dự trữ sản xuất tại các nhà máy lọc dầu.

