Larue: Từ di sản đến đặc sản hương vị văn hóa ẩm thực Đà Nẵng

Mới đây, trong lễ công bố và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng, Larue – thương hiệu bia thuộc HEINEKEN Việt Nam – chính thức trở thành đối tác chiến lược đồng hành cùng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 với chủ đề “Larue – Tự hào Hương vị Văn hóa Ẩm thực Đà Nẵng”.

PV đã có cuộc trò chuyện bên lề cùng ông James Crampton, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao HEINEKEN Việt Nam, để tìm hiểu về hành trình của Larue – từ một thương hiệu mang dấu ấn di sản đến khi trở thành một phần quen thuộc trong văn hóa ẩm thực Đà Nẵng và miền Trung.

Ông James Crampton, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao HEINEKEN Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Chào ông James Crampton, được biết Larue là một trong những nhà tài trợ kim cương của Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026. Ông có thể chia sẻ vì sao thương hiệu đồng hành cùng chương trình này?

Đà Nẵng là nơi gắn bó sâu sắc với lịch sử hình thành và phát triển của Larue. Thương hiệu ra đời tại chính mảnh đất Đà Nẵng từ năm 1909 và được nhiều thế hệ yêu mến nhờ tinh thần gắn kết cộng đồng. Larue không chỉ là một thức uống quen thuộc, mà còn trở thành một phần ký ức và nhịp sống của người dân Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung.

Trải qua hơn một thế kỷ, Larue đã hiện diện trong nhiều khoảnh khắc gắn kết – từ không gian ẩm thực, những buổi sum họp gia đình cho đến các sự kiện văn hóa tiêu biểu làm nên dấu ấn của thành phố. Từ Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng, Lễ hội biển Tam Thanh, Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Đà Nẵng – Quảng Nam, đến chuỗi sự kiện Larue Countdown thường niên, Larue đã trở thành chất gắn kết, góp phần tạo nên không khí kết nối nơi văn hóa ẩm thực, con người và trải nghiệm hòa quyện một cách tự nhiên - Larue tự hào là hương vị văn hóa ẩm thực Đà Nẵng.

Là thương hiệu không chỉ được nhiều thế hệ người dân Đà Nẵng yêu mến và còn ở cả khu vực miền Trung, Larue luôn gắn bó mật thiết với văn hóa ẩm thực địa phương, tôn vinh những khoảnh khắc sẻ chia trong không gian ẩm thực, cộng đồng và các kết nối đời thường. Đà Nẵng Food Tour 2026 là một nền tảng rất phù hợp để hiện thực hóa tinh thần đó thông qua những trải nghiệm ý nghĩa, nơi mọi người cùng nhau tôn vinh ẩm thực, văn hóa và sự gắn kết cộng đồng.

Lễ ký kết giữa Sở VHTTDL Đà Nẵng và Larue tại chương trình công bố Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Ông chia sẻ rằng Larue đã trải qua hành trình hơn một thế kỷ từ di sản đến khi được xem là một phần của hương vị văn hóa ẩm thực Đà Nẵng. Ông có thể nói rõ hơn về hành trình này?

Từ năm 1909 đến nay, bia Larue đã hiện diện trong đời sống thường nhật của người dân Đà Nẵng – từ những bữa cơm gia đình, các buổi gặp gỡ bạn bè cho đến những lễ hội lớn của thành phố – và dần trở thành một hình ảnh kết nối quen thuộc trong văn hóa ẩm thực.

Chúng tôi tin rằng bản sắc ẩm thực không chỉ được tạo nên bởi hương vị món ăn, mà còn nằm ở cách mọi người cùng nhau thưởng thức và sẻ chia những trải nghiệm.Việc thưởng thức Larue cùng những món đặc sản của Đà Nẵng hay xứ Quảng qua thời gian đã trở nên câu chuyện văn hóa ẩm thực đặc sắc của địa phương và thành điểm đến ẩm thực hấp dẫn không chỉ dành cho du khách trong nước mà cả khách du lịch quốc tế.

Chính sự kết hợp một cách tự nhiên này qua nhiều thế hệ của người dân Đà Nẵng và miền Trung đã tạo nên trải nghiệm rất riêng góp phần đưa Larue trở thành hương vị văn hóa đặc sản Đà Nẵng.

Vì vậy, cơ hội tiếp tục đồng hành cùng Đà Nẵng Food Tour không chỉ đơn thuần là tham gia một lễ hội ẩm thực, mà còn là dịp để Larue tiếp tục tôn vinh niềm tự hào hương vị văn hóa đặc sản Đà Nẵng với cộng đồng – giá trị luôn gắn liền với thương hiệu trong suốt hành trình phát triển tại đây.

Những điểm nhấn hoặc trải nghiệm mà Larue sẽ mang đến Đà Nẵng Food Tour 2026 là gì, thưa ông?

Tại Đà Nẵng Food Tour 2026, Larue mong muốn tái hiện hành trình từ một thương hiệu mang di sản hơn một thế kỷ đến vai trò như một phần của văn hóa ẩm thực Đà Nẵng thông qua những trải nghiệm sống động và giàu cảm hứng.

Larue sẽ mang đến không gian trải nghiệm phong phú tại Công viên Biển Đông với nhiều khu vực tương tác và hoạt động lấy cảm hứng từ văn hóa địa phương nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của du khách.

Du khách có thể khám phá không gian trải nghiệm Beer để thưởng thức Larue cùng các món đặc sản miền Trung, đồng thời tham gia Beer Fest Night – nơi ẩm thực, âm nhạc và các hoạt động văn hóa hòa quyện để tạo nên những khoảnh khắc đậm màu sắc lễ hội.

Thông qua các hoạt động này, chúng tôi mong muốn mang đến cho du khách không chỉ trải nghiệm về hương vị, mà còn là cảm nhận rõ hơn về tinh thần cởi mở, chân thành và gắn kết rất đặc trưng của con người miền Trung.

Larue mong muốn tái hiện hành trình từ di sản hơn một thế kỷ đến vai trò như một phần của văn hóa ẩm thực Đà Nẵng

Larue kỳ vọng điều gì khi tham gia Đà Nẵng Food Tour năm nay?

Cùng với thành phố, chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm thật nhiều người dân và du khách đến tham gia, trải nghiệm và khám phá những hương vị ẩm thực đặc sắc của lễ hội. Chúng tôi cũng mong muốn được góp phần tích cực để các thực khách cảm nhận được trọn vẹn câu chuyện văn hóa ẩm thực Đà Nẵng và chung tay đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến ẩm thực hấp dẫn.

Lễ hội Food Tour 2026 sẽ trở thành một Lễ hội để lại ấn tượng sâu sắc cho du khách trong và ngoài nước, cũng như người dân tại miền Trung. Đến với lễ hội du khách không chỉ thưởng thức, du khách còn được trực tiếp “chạm”, “cảm” và “sống” cùng ẩm thực và thực sự trải nghiệm hành trình văn hóa - ẩm thực để những câu chuyện đặc sắc của ẩm thực trở thành những đặc sản nơi nó thuộc về. Từ đó, chúng tôi cũng mong rằng, Lễ hội Food Tour sẽ trở thành sự kiện thường niên và đặc trưng của khu vực niềm Trung, đồng thời sự kiện được nâng tầm là Lễ hội du lịch đặc trưng của thành phố trong mỗi dịp mùa hè đến.

Xin cám ơn ông!