Giải pháp đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia

Với khát vọng bứt phá và tầm nhìn dài hạn, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia. Từ nền tảng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tỉnh xác định rõ các giải pháp mang tính chiến lược, đồng bộ và đột phá nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế trong khu vực và cả nước.

Nền tảng vững chắc từ những kết quả toàn diện

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 đánh dấu một giai đoạn phát triển đầy nỗ lực và thành tựu của Nghệ An trong bối cảnh nhiều biến động khó lường. Đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu và những bất ổn kinh tế toàn cầu đã tạo ra không ít thách thức. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ, sự điều hành linh hoạt của chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, GRDP bình quân đạt khoảng 8,3 – 8,5%/năm, quy mô nền kinh tế tăng mạnh so với giai đoạn trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó công nghiệp – xây dựng trở thành động lực chính, dịch vụ phát triển đa dạng, nông nghiệp chuyển dần sang hướng hiệu quả, giá trị cao. Năng suất lao động được cải thiện rõ rệt, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thăm dây chuyền sản xuất hiện đại của Tập đoàn Luxshare - ICT đầu tư tại nhà máy ở KCN VSIP Nghệ An 1. (Ảnh: T.Duy)

Một điểm sáng nổi bật là thu hút đầu tư, đặc biệt là FDI. Trong những năm gần đây, Nghệ An liên tục nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đăng ký giai đoạn 2021 – 2024 đạt hơn 4,8 tỷ USD, tăng đột biến so với trước. Kim ngạch xuất khẩu cũng tăng trưởng mạnh, khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của tỉnh trong chuỗi sản xuất và thương mại.

Cùng với đó, đầu tư công được sử dụng hiệu quả, đóng vai trò “vốn mồi” kích hoạt các nguồn lực xã hội. Hạ tầng giao thông từng bước được hoàn thiện, nhiều công trình trọng điểm được đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và mở rộng không gian phát triển.

Trong lĩnh vực xã hội, Nghệ An đạt nhiều kết quả tích cực về giải quyết việc làm, giảm nghèo và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Bình quân mỗi năm tạo việc làm cho hơn 45.000 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đặc biệt hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo. Những kết quả này không chỉ mang ý nghĩa an sinh mà còn tạo nền tảng xã hội ổn định cho phát triển dài hạn.

Khơi thông nguồn lực, tạo đột phá phát triển

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, Nghệ An xác định giai đoạn tới cần tập trung mạnh mẽ vào việc khơi thông và phát huy tối đa các nguồn lực phát triển. Đây được xem là giải pháp mang tính then chốt để hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Trước hết, tỉnh chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng đồng bộ, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh. Hai nhóm chính sách trọng tâm được xác định rõ: một là kiến tạo phát triển, khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực then chốt, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; hai là tháo gỡ các rào cản, điểm nghẽn, tăng cường phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động của các cấp, ngành.

Ông Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dẫn đầu đoàn công tác tham dự Hội nghị kết nối địa phương Việt Nam - Hàn Quốc” nằm trong khuôn khổ Chương trình quảng bá địa phương tại Hàn Quốc và Trung Quốc năm 2025 do Bộ Ngoại giao tổ chức. (Ảnh: P.Tú)

Song song đó, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, được coi là yếu tố quyết định. Nghệ An đặt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động, nhất là trong các ngành công nghệ cao. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, uy tín cũng là nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Hạ tầng tiếp tục là lĩnh vực được ưu tiên đầu tư mạnh mẽ. Tỉnh tập trung phối hợp triển khai các dự án chiến lược như đường sắt tốc độ cao, nâng cấp sân bay Vinh, xây dựng cảng nước sâu, các tuyến cao tốc kết nối liên vùng. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, logistics, năng lượng và các công trình thích ứng với biến đổi khí hậu. Những dự án này không chỉ tạo động lực tăng trưởng mà còn mở rộng không gian phát triển kinh tế.

Ngoài ra, Nghệ An đặc biệt chú trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, coi đây là một trong những động lực quan trọng nhất. Tỉnh tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, từ đó hình thành các ngành kinh tế mới có giá trị gia tăng cao.

Hướng tới mô hình tăng trưởng hiện đại, bền vững

Trong giai đoạn 2025 – 2030, Nghệ An xác định rõ định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là yếu tố cốt lõi để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tỉnh ưu tiên phát triển các lĩnh vực như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và công nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, phát huy tiềm năng kinh tế biển, dịch vụ chất lượng cao và các ngành có lợi thế cạnh tranh. Sự chuyển dịch này không chỉ giúp tăng trưởng nhanh mà còn đảm bảo tính bền vững trong dài hạn.

Không gian phát triển cũng được tổ chức lại theo hướng hợp lý hơn. Vùng phía Đông được xác định là khu vực động lực tăng trưởng nhanh, tập trung công nghiệp, dịch vụ và đô thị hóa. Trong khi đó, vùng phía Tây được định hướng phát triển bền vững, gắn với bảo vệ tài nguyên, phát triển nông nghiệp sinh thái và du lịch.

Một góc Khu công nghiệp Vsip Nghệ An.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Nghệ An chú trọng gắn kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển văn hóa – xã hội. Việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chính sách.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh liên kết vùng, mở rộng hợp tác quốc tế, tận dụng các cơ hội từ hội nhập để thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường. Quốc phòng – an ninh tiếp tục được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển.

Đặc biệt, vai trò lãnh đạo của Đảng được xác định là yếu tố then chốt. Chính quyền các cấp chuyển từ quản lý sang kiến tạo, phục vụ và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên chính là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất để Nghệ An bứt phá.

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt và tầm nhìn chiến lược, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030, cực tăng trưởng tầm quốc gia, tiến tới trở thành tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại và có thu nhập cao vào năm 2045. Đây không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế, mà còn là khát vọng vươn lên mạnh mẽ của một vùng đất giàu truyền thống, đang chuyển mình trong kỷ nguyên mới.