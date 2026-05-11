Tạp chí quốc phòng châu Âu đưa tin về hệ thống chống UAV của Viettel tại SAHA 2026

Tại Triển lãm Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ SAHA 2026 diễn ra ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vừa qua, gian hàng của Viettel High Tech tiếp tục thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Đáng chú ý, EDR Magazine – chuyên trang quốc phòng công nghệ có uy tín tại châu Âu – đã đăng tải bài viết riêng với tiêu đề: “Saha Expo 2026 – Viettel’s ‘Drone Slayer’ targets the UAV threat head-on”. Trong bài viết, EDR Magazine đánh giá Viettel High Tech đang “bước vào sân chơi chống UAV quốc tế” với một tổ hợp chống UAV đa lớp tích hợp radar 3D, cảm biến RF thụ động, hệ thống quang điện tử EO/IR cùng các giải pháp chế áp điện tử.

Tạp chí cũng nhấn mạnh đây là lần đầu tiên hệ thống được giới thiệu ra quốc tế, đồng thời cho rằng sản phẩm thể hiện “tham vọng ngày càng rõ nét của Viettel trong lĩnh vực tác chiến điện tử và phòng không”.

EDR Magazine hiện là một trong những chuyên trang quốc phòng – công nghệ được theo dõi rộng rãi trong hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng châu Âu, đặc biệt mạnh ở các mảng triển lãm quốc phòng quốc tế, tác chiến điện tử, UAV/C-UAS, radar, hệ thống hải quân, công nghệ quân sự thế hệ mới...

Điểm đáng chú ý là EDR Magazine không tiếp cận Viettel như một doanh nghiệp viễn thông thông thường, mà đặt Viettel vào nhóm các doanh nghiệp công nghệ quốc phòng đang tham gia hệ sinh thái chống UAV và tác chiến điện tử quốc tế. Trong cùng tuyến coverage tại SAHA 2026, EDR Magazine cũng đồng thời đưa tin về các tập đoàn quốc phòng lớn như Aselsan, Baykar, STM, Roketsan, BMC....

EDR Magazine nhận định các sản phẩm trưng bày tại triển lãm thể hiện “tham vọng ngày càng rõ nét của Viettel trong lĩnh vực tác chiến điện tử và phòng không”

Bên cạnh sự hiện diện ghi nhận độc lập từ trang báo chuyên ngành, hình ảnh gian hàng Viettel cũng xuất hiện trong chương trình đưa tin chính thức về SAHA 2026 của DefenseWebTV – kênh truyền thông quốc phòng quốc tế chuyên sản xuất video và phóng sự tại các triển lãm quốc phòng lớn trên thế giới.

Mức độ quan tâm của quốc tế tới các sản phẩm quân sự của Viettel ngày càng tăng.

Trong video “SAHA Expo 2026 Day 2: Türkiye Becomes Global Hub for Global Defense Innovation”, gian hàng Viettel được ghi hình trực tiếp trong phần giới thiệu tổng quan triển lãm, bên cạnh nhiều thương hiệu quốc phòng quốc tế khác. Chương trình nhấn mạnh SAHA 2026 đang trở thành một trong những trung tâm trình diễn công nghệ quốc phòng và đổi mới quân sự lớn của thế giới.

Việc xuất hiện trên các nền tảng truyền thông quốc phòng quốc tế cho thấy mức độ quan tâm ngày càng tăng đối với các sản phẩm công nghệ quốc phòng “Make in Vietnam”, đồng thời phản ánh xu hướng Viettel High Tech đang từng bước mở rộng hiện diện trong hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng toàn cầu thông qua các lĩnh vực như chống UAV, tác chiến điện tử, radar, thông tin quân sự, 5G quân sự, công nghệ tích hợp hệ thống.

SAHA 2026 hiện được đánh giá là một trong những triển lãm quốc phòng, hàng không vũ trụ và công nghệ không gian lớn nhất khu vực Á – Âu, quy tụ hơn 1.700 doanh nghiệp từ 120 quốc gia, bao gồm các tập đoàn quốc phòng, cơ quan quân sự, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ quốc phòng hàng đầu thế giới.