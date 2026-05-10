Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

VN-Index vượt 1.900 điểm: Nhà đầu tư nên làm gì?

Việt Linh

TPO - Sau tuần bứt phá vượt mốc 1.900 điểm, giới phân tích cho rằng VN-Index có thể tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn, nhưng trạng thái phân hóa mạnh và “xanh vỏ đỏ lòng” nhiều khả năng vẫn tiếp diễn. Dự báo, rung lắc tại vùng đỉnh lịch sử ngày càng lớn.

VN-Index lập đỉnh 1.915 điểm

Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 với diễn biến tích cực, khi VN-Index tăng gần 3%, chính thức vượt mốc tâm lý 1.900 điểm và thiết lập vùng đỉnh lịch sử mới. Kết tuần, VN-Index đóng cửa tại 1.915 điểm

Tuy nhiên, phía sau nhịp tăng mạnh của chỉ số, trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” vẫn là điều khiến nhiều nhà đầu tư dè chừng khi dòng tiền chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Động lực chính đến từ nhóm bluechip, đặc biệt là VIC, VHM, Trong khi đó, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng hơn 4.300 tỷ đồng trên HoSE.

Theo giới phân tích, diễn biến tích cực của thị trường tuần qua chịu tác động lớn từ bối cảnh quốc tế. Tiến triển mới trong đàm phán Mỹ - Iran cùng việc giá dầu hạ nhiệt đã giúp tâm lý nhà đầu tư toàn cầu ổn định hơn. Chứng khoán Mỹ tiếp tục duy trì vùng đỉnh, tạo hiệu ứng lan tỏa sang các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

vnf-chung-khoan-2342-6299.jpg
Tuần qua, VN-Index tăng gần 3%, thiết lập vùng đỉnh lịch sử.

Dù vậy, đà tăng hiện tại chưa phản ánh sự khỏe mạnh đồng đều của thị trường. Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích từ Chứng khoán Pinetree nhận định, tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng" nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp diễn. VN-Index lình xình quanh vùng đỉnh 1.880-1.920 điểm, không có động lực đủ mạnh để bứt phá nhưng cũng khó giảm sâu khi lực mua bắt đáy vẫn còn.

Tháng 5 vốn là giai đoạn trống thông tin, mùa kết quả kinh doanh quý I và mùa họp cổ đông đã qua, chưa có thông tin mới nào đủ lớn để dẫn dắt thị trường. Theo đó, ông Phong dự báo, chỉ số sẽ nhạy cảm và “giật” theo từng diễn biến đàm phán Mỹ - Iran từng ngày. Nếu hai bên đạt thỏa thuận thì giá dầu lao dốc kéo nhóm dầu khí xuống; trường hợp đàm phán đổ vỡ thì áp lực lạm phát quay lại đè tâm lý toàn thị trường. Dù kịch bản nào thì đây cũng không phải thời điểm để giải ngân mạnh tay.

Ông Nguyễn Vũ Duy - chuyên viên phân tích của VCBS - đánh giá, VN-Index vẫn đang vận động tích cực tại vùng đỉnh với thanh khoản cải thiện dần trong những phiên gần đây. Sự phân hóa giữa các nhóm ngành là điều bình thường khi thị trường bước vào vùng giá cao mới.

Nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục và cân nhắc giải ngân ở các nhịp rung lắc. Các nhóm ngành được ưu tiên gồm ngân hàng, bán lẻ và thép - những nhóm vẫn đang duy trì được dòng tiền và nền giá ổn định.

Đà tăng còn kéo dài trong tháng 5?

Ở góc nhìn dài hơn, nhóm phân tích của Chứng khoán Thiên Việt (TVS Research) đánh giá nền tảng lợi nhuận doanh nghiệp vẫn đang hỗ trợ thị trường. Theo thống kê, lợi nhuận sau thuế quý I vừa qua toàn thị trường tăng 34,8% so với cùng kỳ, trong đó nhóm phi tài chính tăng hơn 55%.

Đáng chú ý, ngay cả khi loại bỏ nhóm doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, lợi nhuận toàn thị trường vẫn tăng hơn 33%, cho thấy sự cải thiện không chỉ đến từ một vài doanh nghiệp riêng lẻ.

screen-shot-2026-05-10-at-143413.png
Theo TVS, P/E của VN-Index thấp hơn đáng kể so với đỉnh lịch sử nhờ kết quả kinh doanh quý I tích cực.

TVS Research cho biết có tới 18/19 nhóm ngành ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trong quý I, nổi bật là bất động sản, dầu khí, tài nguyên cơ bản và viễn thông. Riêng nhóm ngân hàng niêm yết đạt lợi nhuận hơn 73.000 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ, dù biên lãi ròng (NIM) chịu áp lực từ mặt bằng lãi suất cao.

Theo đó, định giá thị trường được nhận định đang ở vùng hấp dẫn, khi P/E của VN-Index chưa tăng quá mạnh, chỉ tương đương giai đoạn điều chỉnh cuối tháng 3/2026. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý I/2026 của doanh nghiệp niêm yết ghi nhận tăng trưởng tích cực, qua đó giúp mặt bằng định giá chưa bị đẩy lên quá cao dù chỉ số đã vượt mốc 1.900 điểm.

Nhóm phân tích cho rằng mức định giá hiện tại có thể trở thành yếu tố hỗ trợ giúp dòng tiền quay trở lại thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Trong bối cảnh lãi suất tiền gửi duy trì ở mức không quá hấp dẫn, trong khi kênh vàng đã có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tăng nóng, chứng khoán đang dần trở lại thành lựa chọn đáng chú ý đối với dòng tiền đầu tư.

Chuyên gia từ Thiên Việt cũng lưu ý, vùng 1.950 - 1.970 điểm hiện là vùng kháng cự mạnh của xu hướng tăng dài hạn. Vì vậy, nhà đầu tư có thể tranh thủ các cổ phiếu đang có dòng tiền để thực hiện trading (giao dịch) ngắn hạn.

Việt Linh
#Chứng khoán #VN-Index #thị trường #đầu tư #bluechip #bất động sản #ngân hàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe