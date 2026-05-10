VN-Index vượt 1.900 điểm: Nhà đầu tư nên làm gì?

TPO - Sau tuần bứt phá vượt mốc 1.900 điểm, giới phân tích cho rằng VN-Index có thể tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn, nhưng trạng thái phân hóa mạnh và “xanh vỏ đỏ lòng” nhiều khả năng vẫn tiếp diễn. Dự báo, rung lắc tại vùng đỉnh lịch sử ngày càng lớn.

VN-Index lập đỉnh 1.915 điểm

Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 với diễn biến tích cực, khi VN-Index tăng gần 3%, chính thức vượt mốc tâm lý 1.900 điểm và thiết lập vùng đỉnh lịch sử mới. Kết tuần, VN-Index đóng cửa tại 1.915 điểm

Tuy nhiên, phía sau nhịp tăng mạnh của chỉ số, trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” vẫn là điều khiến nhiều nhà đầu tư dè chừng khi dòng tiền chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Động lực chính đến từ nhóm bluechip, đặc biệt là VIC, VHM, Trong khi đó, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng hơn 4.300 tỷ đồng trên HoSE.

Theo giới phân tích, diễn biến tích cực của thị trường tuần qua chịu tác động lớn từ bối cảnh quốc tế. Tiến triển mới trong đàm phán Mỹ - Iran cùng việc giá dầu hạ nhiệt đã giúp tâm lý nhà đầu tư toàn cầu ổn định hơn. Chứng khoán Mỹ tiếp tục duy trì vùng đỉnh, tạo hiệu ứng lan tỏa sang các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Dù vậy, đà tăng hiện tại chưa phản ánh sự khỏe mạnh đồng đều của thị trường. Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích từ Chứng khoán Pinetree nhận định, tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng" nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp diễn. VN-Index lình xình quanh vùng đỉnh 1.880-1.920 điểm, không có động lực đủ mạnh để bứt phá nhưng cũng khó giảm sâu khi lực mua bắt đáy vẫn còn.

Tháng 5 vốn là giai đoạn trống thông tin, mùa kết quả kinh doanh quý I và mùa họp cổ đông đã qua, chưa có thông tin mới nào đủ lớn để dẫn dắt thị trường. Theo đó, ông Phong dự báo, chỉ số sẽ nhạy cảm và “giật” theo từng diễn biến đàm phán Mỹ - Iran từng ngày. Nếu hai bên đạt thỏa thuận thì giá dầu lao dốc kéo nhóm dầu khí xuống; trường hợp đàm phán đổ vỡ thì áp lực lạm phát quay lại đè tâm lý toàn thị trường. Dù kịch bản nào thì đây cũng không phải thời điểm để giải ngân mạnh tay.

Ông Nguyễn Vũ Duy - chuyên viên phân tích của VCBS - đánh giá, VN-Index vẫn đang vận động tích cực tại vùng đỉnh với thanh khoản cải thiện dần trong những phiên gần đây. Sự phân hóa giữa các nhóm ngành là điều bình thường khi thị trường bước vào vùng giá cao mới.

Nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục và cân nhắc giải ngân ở các nhịp rung lắc. Các nhóm ngành được ưu tiên gồm ngân hàng, bán lẻ và thép - những nhóm vẫn đang duy trì được dòng tiền và nền giá ổn định.

Đà tăng còn kéo dài trong tháng 5?

Ở góc nhìn dài hơn, nhóm phân tích của Chứng khoán Thiên Việt (TVS Research) đánh giá nền tảng lợi nhuận doanh nghiệp vẫn đang hỗ trợ thị trường. Theo thống kê, lợi nhuận sau thuế quý I vừa qua toàn thị trường tăng 34,8% so với cùng kỳ, trong đó nhóm phi tài chính tăng hơn 55%.

Đáng chú ý, ngay cả khi loại bỏ nhóm doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, lợi nhuận toàn thị trường vẫn tăng hơn 33%, cho thấy sự cải thiện không chỉ đến từ một vài doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo TVS, P/E của VN-Index thấp hơn đáng kể so với đỉnh lịch sử nhờ kết quả kinh doanh quý I tích cực.

TVS Research cho biết có tới 18/19 nhóm ngành ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trong quý I, nổi bật là bất động sản, dầu khí, tài nguyên cơ bản và viễn thông. Riêng nhóm ngân hàng niêm yết đạt lợi nhuận hơn 73.000 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ, dù biên lãi ròng (NIM) chịu áp lực từ mặt bằng lãi suất cao.

Theo đó, định giá thị trường được nhận định đang ở vùng hấp dẫn, khi P/E của VN-Index chưa tăng quá mạnh, chỉ tương đương giai đoạn điều chỉnh cuối tháng 3/2026. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý I/2026 của doanh nghiệp niêm yết ghi nhận tăng trưởng tích cực, qua đó giúp mặt bằng định giá chưa bị đẩy lên quá cao dù chỉ số đã vượt mốc 1.900 điểm.

Nhóm phân tích cho rằng mức định giá hiện tại có thể trở thành yếu tố hỗ trợ giúp dòng tiền quay trở lại thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Trong bối cảnh lãi suất tiền gửi duy trì ở mức không quá hấp dẫn, trong khi kênh vàng đã có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tăng nóng, chứng khoán đang dần trở lại thành lựa chọn đáng chú ý đối với dòng tiền đầu tư.

Chuyên gia từ Thiên Việt cũng lưu ý, vùng 1.950 - 1.970 điểm hiện là vùng kháng cự mạnh của xu hướng tăng dài hạn. Vì vậy, nhà đầu tư có thể tranh thủ các cổ phiếu đang có dòng tiền để thực hiện trading (giao dịch) ngắn hạn.