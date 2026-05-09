Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ngân hàng Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại trong 4 chi nhánh KienlongBank

Ngọc Mai

TPO - Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa chỉ ra những tồn tại, rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng tại chi nhánh ngân hàng KienlongBank.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 13 cũng vừa công bố kết luận thanh tra đối với các chi nhánh Tây Ninh, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank).

Kết quả thanh tra cho thấy, 4 chi nhánh của ngân hàng này nhìn chung đã duy trì hoạt động ổn định, kinh doanh có lãi, các chỉ tiêu cơ bản (huy động vốn và cho vay) tăng trưởng qua các năm. Các đơn vị thực hiện tương đối hiệu quả công tác xử lý nợ xấu, kéo giảm tỷ lệ nợ xấu về mức an toàn theo khuyến cáo của Ngân hàng Nhà nước, qua đó góp phần cải thiện chất lượng tín dụng.

anh-man-hinh-2026-05-09-luc-154705.png
Kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 13.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kết luận thanh tra cũng đã chỉ ra những tồn tại trong quá trình cấp tín dụng tại cả 4 chi nhánh.

Cụ thể, các tồn tại chủ yếu tập trung ở khâu thẩm định và xét duyệt cho vay, công tác kiểm tra giám sát sử dụng vốn vay, xử lý nợ và phân loại nợ. Một số khoản vay được đánh giá chưa tuân thủ đầy đủ quy trình nội bộ cũng như các quy định của pháp luật trong hoạt động tín dụng.

Theo cơ quan thanh tra, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ yếu tố chủ quan trong quá trình cấp tín dụng. Một số cán bộ chưa thực hiện đầy đủ việc thẩm định năng lực tài chính, mục đích vay vốn và khả năng trả nợ của khách hàng. Ngoài ra, công tác hậu kiểm sau giải ngân tại một số trường hợp còn thiếu chặt chẽ, dẫn đến tình trạng khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích nhưng chưa được phát hiện, xử lý kịp thời.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng xác định trách nhiệm thuộc về các bộ phận liên quan như cán bộ thẩm định, cán bộ xét duyệt tín dụng, bộ phận kiểm tra giám sát vốn vay và lãnh đạo chi nhánh trong công tác quản lý, điều hành.

Đáng chú ý, các kết luận thanh tra cho thấy dù hoạt động kinh doanh vẫn có lãi, song những tồn tại trong quản trị rủi ro tín dụng nếu không được khắc phục triệt để có thể ảnh hưởng đến chất lượng tài sản và an toàn hoạt động ngân hàng trong thời gian tới.

Cơ quan thanh tra đã yêu cầu 4 chi nhánh xây dựng phương án khắc phục, chấn chỉnh các sai sót trong hoạt động cấp tín dụng nhằm bảo đảm an toàn hệ thống và tuân thủ quy định pháp luật.

Ngọc Mai
#KienlongBank #ngân hàng #tín dụng #thanh tra #rủi ro #chi nhánh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe