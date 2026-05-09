INDOCHINE là tổng đại lý miền Bắc dự án đô thị sinh thái Five Star Eco City

Sáng ngày 08/05/2026, trong không khí rực lửa của Lễ ra quân phân khu The Royal dự án Five Star Eco City, INDOCHINE đã chính thức được chủ đầu tư Tập đoàn Quốc tế Năm sao trao giấy chứng nhận, trở thành Tổng đại lý phân phối khu vực miền Bắc cho đại đô thị Five Star Eco City, hiện thực hóa mục tiêu đưa những giá trị sống sinh thái đẳng cấp từ “vùng đất xanh” phía Nam đến với giới đầu tư phía Bắc.

Tổng đại lý miền Bắc INDOCHINE tại Lễ ra quân dự án Đại đô thị sinh thái Five Star Eco City

Hợp lực tinh hoa: Khẳng định vị thế từ tiêu chuẩn tuyển chọn khắt khe

Lễ ra quân phân khu The Royal dự án Five Star Eco City với chủ đề "Đồng hành Kiến tạo - Nâng tầm giá trị" đã tạo nên một cơn địa chấn cho thị trường bất động sản phía Nam khi quy tụ hơn 2.000 chuyên viên kinh doanh thiện chiến đến từ hàng chục đại lý phân phối uy tín trên cả nước. Đáng chú ý, các đơn vị tham gia đều được đơn vị Kinh doanh Tiếp thị của Five Star Group tuyển chọn kỹ lưỡng, hình thành nên một lực lượng bán hàng có tính chọn lọc cao, được chuẩn bị đồng bộ và đồng sức. Việc kích hoạt trên diện rộng này được kỳ vọng sẽ nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, việc INDOCHINE vượt qua các vòng thẩm định khắt khe để được Chủ đầu tư dự án "chọn mặt gửi vàng" cho vị trí Tổng đại lý miền Bắc đã khẳng định vị thế và uy tín đặc biệt của doanh nghiệp trên thị trường. Đây là minh chứng cho năng lực triển khai dự án chuyên nghiệp, đội ngũ chuyên viên kinh doanh thiện chiến, sở hữu thị phần khách hàng lớn và mạng lưới đối tác rộng khắp từ trong nước tới quốc tế.

INDOCHINE tự hào được Chủ đầu tư “chọn mặt gửi vàng” là Tổng đại lý miền Bắc dự án Five Star Eco City

INDOCHINE vốn là cái tên bảo chứng cho sự thành công của nhiều dự án lớn với vai trò Tổng đại lý như Capital Elite, Happy One Mori, Yên Bình Complex hay Evergreen Bắc Giang… Khả năng "sold out" toàn bộ bảng hàng trong thời gian ngắn tại các dự án này, cũng như năng lực phát triển chiến lược marketing độc đáo, sáng tạo và đồng bộ chính là lý do then chốt để Chủ đầu tư tin tưởng giao phó trọng trách Tổng đại lý miền Bắc Five Star Eco City cho đơn vị.

Phát biểu về việc trở thành Tổng đại lý miền Bắc dự án Five Star Eco City, bà Lê Thị Hằng - đại diện INDOCHINE chia sẻ: "Với sự chuẩn bị bài bản và tâm thế quyết tâm, INDOCHINE sẽ là cánh tay nối dài của Chủ đầu tư, giúp khách hàng phía Bắc sở hữu những tài sản có giá trị thực và tiềm năng sinh lời bền vững tại tâm điểm mới phía Tây Nam TP.HCM."

“Đại đô thị sinh thái Five Star Eco City có quy mô 669 ha tại cửa ngõ phía Tây Nam TP.HCM là dự án hiếm hoi đã có hạ tầng, cảnh quan hoàn thiện, kỳ vọng mang tới cho quý khách hàng không gian sống chất lượng, đáp ứng mọi nhu cầu an cư - nghỉ dưỡng - giải trí - học tập - kinh doanh. Đồng hành cùng dự án từ những giai đoạn đầu tiên, INDOCHINE hiểu được tầm nhìn cũng như uy tín, năng lực của chủ đầu tư khi phát triển một “thành phố thu nhỏ” ngay cửa ngõ Tây Nam Sài Gòn. Với năng lực phân phối bài bản, INDOCHINE cam kết sẽ mang tới khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất tại Five Star Eco City.”, bà Hằng cho biết.

Five Star Eco City: Tâm điểm mới cửa ngõ Tây Nam TP Hồ Chí Minh

Đại đô thị sinh thái Five Star Eco City sở hữu quy mô ấn tượng lên đến 660ha, tọa lạc tại vị trí chiến lược trên trục đường Đinh Đức Thiện nối dài, tiếp giáp với huyện Bình Chánh (TP.HCM). Dự án thừa hưởng trọn vẹn lợi thế từ mạng lưới hạ tầng giao thông bứt phá bao gồm cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 và các tuyến quốc lộ huyết mạch. Với vị trí cửa ngõ giao thương giữa khu vực Tây Nam TP.HCM, dự án không chỉ mang lại sự thuận tiện trong di chuyển mà còn là bảo chứng cho tiềm năng tăng giá trị bất động sản theo thời gian.

Hạ tầng, cảnh quan Đại đô thị sinh thái Five Star Eco City đã hoàn thiện, chỉ chờ cư dân tương lai về an cư

Sự hiện diện của Five Star Eco City trên bản đồ bất động sản không chỉ là câu chuyện về một dự án nhà ở, mà là minh chứng cho tầm nhìn quy hoạch bền vững khi vị trí chiến lược và hạ tầng đồng bộ cùng cộng hưởng. Trong bối cảnh chuẩn mực về không gian sống của khách hàng ngày càng khắt khe, dự án đã khéo léo tạo dựng một nền tảng giá trị vững chắc, hứa hẹn khả năng tăng trưởng dài hạn và sức hấp dẫn nội tại mạnh mẽ. Thực tế thị trường cho thấy, những đại đô thị được đầu tư bài bản và sở hữu kết nối giao thông huyết mạch như Five Star Eco City luôn nắm giữ lợi thế thượng phong, trở thành thỏi nam châm thu hút dòng vốn từ những nhà đầu tư nhạy bén.

Trọng tâm của giai đoạn này là phân khu The Royal - "viên kim cương" đắt giá nhất của đại đô thị. Được kiến tạo theo phong cách sống thượng lưu, The Royal tập trung vào việc thiết lập một không gian sống hiện đại nhưng vẫn hòa quyện tuyệt đối với thiên nhiên. Cư dân tại đây được tận hưởng hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp vượt trội bao gồm hồ điều hòa trung tâm rộng lớn, các công viên cây xanh bao phủ và khu phố thương mại sầm uất.

The Royal không chỉ ghi điểm bởi quy hoạch bài bản mà còn bởi pháp lý hoàn thiện, một yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư hoàn toàn an tâm. Sự xuất hiện của hơn 2.000 đại sứ kinh doanh tại buổi lễ ra quân đã minh chứng cho sức hút mãnh liệt của dự án đối với thị trường. Sự hợp tác giữa Five Star Group và INDOCHINE trong vai trò Tổng đại lý miền Bắc hứa hẹn sẽ đưa The Royal trở thành lựa chọn hàng đầu cho giới đầu tư phía Bắc đang tìm kiếm một không gian sống nghỉ dưỡng 5 sao giữa lòng đô thị sinh thái xanh bền vững.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Bất động sản INDOCHINE

Tổng đại lý miền Bắc dự án Đại đô thị Five Star Eco City

Hotline: 0799 618 555

Website: https://indochinerealestate.vn/