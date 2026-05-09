Pháp muốn tham gia siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Lộc Liên

TPO - Phái đoàn gồm 15 doanh nghiệp và tập đoàn lớn của Pháp vừa có cuộc làm việc với Bộ Xây dựng nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác và bày tỏ mong muốn trực tiếp tham gia vào định hướng phát triển hạ tầng đường sắt tại Việt Nam, trọng tâm là siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo Bộ Xây dựng, tại buổi làm việc diễn ra ngày 7/5, ông Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - đã thông tin tới phía Pháp về các định hướng lớn của Việt Nam trong phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt. Cụ thể, quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu cải tạo, nâng cấp hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và từng bước triển khai các tuyến đường sắt mới, trong đó ưu tiên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến kết nối cảng biển quốc tế, sân bay quốc tế và hệ thống đường sắt đô thị tại các thành phố lớn.

Việt Nam định hướng đến năm 2050 hoàn thành tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; đầu tư hoàn thiện các tuyến đường sắt kết nối cảng biển, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng Tây Nguyên, các tuyến ven biển và kết nối quốc tế.

Quang cảnh buổi làm việc giữa phái đoàn của Pháp và Bộ Xây dựng. Ảnh: BXD.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Olivier Brochet - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam - cho biết, Pháp luôn ủng hộ Việt Nam trong quá trình phát triển hệ thống giao thông hiện đại, giảm phát thải, trong đó có dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và các hệ thống đường sắt đô thị.

Đại sứ Olivier Brochet khẳng định, các doanh nghiệp Pháp mong muốn đồng hành lâu dài cùng Việt Nam trong xây dựng hệ sinh thái giao thông đường sắt hiện đại, bền vững cho các thế hệ tương lai, đồng thời tìm hiểu các ưu tiên lớn của Việt Nam về phát triển hạ tầng, cơ chế thúc đẩy đầu tư, nguồn lực tài chính cũng như khả năng tham gia của doanh nghiệp Pháp vào các dự án đường sắt tại Việt Nam, điển hình như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Không chỉ dừng lại ở các siêu dự án hạ tầng mới, sự hợp tác toàn diện về đường sắt giữa hai nước còn được hiện thực hóa thông qua việc bảo tồn và khai thác các giá trị lịch sử. Cũng trong chiều 7/5, tại Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Deauville - Trouville.

Ga Đà Lạt và ga Deauville - Trouville có sự tương đồng lớn về nguồn cảm hứng kiến trúc khi cùng mang phong cách Art Déco kết hợp với yếu tố văn hóa, địa lý bản địa. Ảnh: VNR
Lễ ký kết thỏa thuận kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Deauville - Trouville. Ảnh: VNR.

Dưới sự chứng kiến của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet và ông Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), thỏa thuận đã được ký kết chính thức bởi ông Nguyễn Chính Nam - Phó Tổng Giám đốc VNR và ông Fabrice Morenon - Giám đốc Đối ngoại của công ty SNCF Gares & Connexions (công ty con chuyên quản lý nhà ga thuộc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp - SNCF).

Trao đổi với Tiền Phong, ông Đặng Sỹ Mạnh cho biết, ga Đà Lạt và ga Deauville -Trouville có sự tương đồng lớn về nguồn cảm hứng kiến trúc khi cùng mang phong cách Art Déco kết hợp với yếu tố văn hóa, địa lý bản địa. Thông qua thỏa thuận kết nghĩa, hai bên thiết lập cơ chế chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn về quản lý kỹ thuật tòa nhà, cải thiện hệ thống biển báo hướng dẫn hành khách, bảo tồn giá trị di sản và phát triển du lịch bền vững.

"Đây là sự kiện kết nối giữa quá khứ và tương lai, đồng thời là bước đệm mở ra các dự án hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực đường sắt giữa hai quốc gia", ông Đặng Sỹ Mạnh nói.

#Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam #ga Đà Lạt #Lễ ký kết thỏa thuận kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Deauville - Trouville #Bộ Xây dựng #đường sắt #Pháp

