Kinh tế

Công ty chứng khoán bị phạt hơn 360 triệu đồng

Việt Linh

TPO - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều doanh nghiệp, với vi phạm phổ biến nhất về công bố thông tin.

CTCP Chứng khoán Beta bị phạt tổng cộng 362,5 triệu đồng do hai vi phạm.

Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 187,5 triệu đồng vì vi phạm quy định về hạn chế cho vay khi cho một số cá nhân vay thông qua hình thức tạm ứng (giao vốn) tại một số thời điểm trong năm 2024 và 2025.

Ngoài ra, công ty bị phạt thêm 175 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch. Thanh tra xác định doanh nghiệp đã báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 31/5/2024, 31/7/2024, 30/9/2025 và 30/10/2025. Đồng thời, công ty buộc phải báo cáo lại thông tin chính xác theo quy định.

CTCP Chứng khoán Beta bị phạt hơn 362 triệu đồng do báo cáo sai lệch và vi phạm quy định hạn chế cho vay.

CTCP Neo Floor cũng bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố và công bố chậm hàng loạt tài liệu liên quan đến trái phiếu và báo cáo tài chính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Trong đó, doanh nghiệp không gửi các báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo tình hình sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán các năm 2022-2024. Đồng thời, công ty còn công bố chậm các báo cáo về mua lại trái phiếu trước hạn mã NEOCH2123001 cùng các nghị quyết liên quan đến gia hạn thời gian đáo hạn trái phiếu.

CTCP Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên đối với nhiều tài liệu quan trọng.

Các tài liệu bị công bố chậm gồm báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2024-2025, báo cáo quản trị công ty các kỳ 2024-2025 và báo cáo thường niên năm 2025.

Tương tự, CTCP Vận tải thủy số 3 bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin hàng loạt tài liệu trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Các tài liệu chưa công bố gồm báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2022-2024, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty, nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiều năm liên tiếp.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn cũng bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX.

Doanh nghiệp này không công bố các báo cáo quản trị công ty năm 2023-2024, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023-2024 và báo cáo thường niên các năm 2022-2024.

Trong khi đó, CTCP Beton 6 bị phạt tổng cộng 107,5 triệu đồng. Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố nhiều báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và tài liệu liên quan đến điều kiện công ty đại chúng. Ngoài ra, công ty còn bị phạt thêm 15 triệu đồng vì không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định.

#Chứng khoán #Xử phạt #Công bố thông tin #Doanh nghiệp #Vi phạm #Trái phiếu #Báo cáo tài chính

