Nhập khẩu xăng dầu tăng mạnh, thương mại Việt Nam đảo chiều

TPO - Trong 4 tháng đầu năm nay, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, đặc biệt là nhóm xăng dầu đã khiến cán cân thương mại của Việt Nam đảo chiều, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD sau nhiều tháng duy trì xuất siêu.

Theo số liệu từ Cục Hải quan vừa công bố, xuất khẩu của Việt Nam trong 4 tháng đạt khoảng 169 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nhập khẩu đạt hơn 176,6 tỷ USD, tăng khoảng 28,7%.

Đây là diễn biến trái ngược so với cùng kỳ năm trước khi Việt Nam còn xuất siêu khoảng 4,3 tỷ USD. Nhập siêu quay trở lại phản ánh nhu cầu nhập nguyên liệu, thiết bị và năng lượng tăng mạnh phục vụ sản xuất và xuất khẩu.

Trong cơ cấu xuất khẩu, nhóm công nghệ tiếp tục là động lực tăng trưởng lớn nhất. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt hơn 42,7 tỷ USD, tăng khoảng 46,1% so với cùng kỳ năm trước. Điện thoại và linh kiện đạt hơn 21,2 tỷ USD, tăng khoảng 19,6%; máy móc, thiết bị và phụ tùng đạt gần 20,9 tỷ USD, tăng khoảng 22,5%.

Một số ngành xuất khẩu truyền thống cũng ghi nhận mức tăng tích cực. Gỗ và sản phẩm gỗ đạt hơn 5,5 tỷ USD, tăng khoảng 3,2%; thủy sản đạt khoảng 3,7 tỷ USD, tăng khoảng 13,7%; rau quả đạt hơn 2 tỷ USD, tăng khoảng 22%.

Đáng chú ý, xuất khẩu dầu thô tăng mạnh. Trong 4 tháng, kim ngạch xuất khẩu dầu thô đạt khoảng 681,6 triệu USD, tăng gần 36,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực lại giảm như cà phê đạt khoảng 3,6 tỷ USD, giảm khoảng 8,2%; gạo đạt khoảng 1,6 tỷ USD, giảm khoảng 10,3%.

Nhập khẩu xăng dầu trong 4 tháng đầu năm nay tăng mạnh.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu tăng mạnh tập trung ở nhóm nguyên liệu đầu vào và thiết bị sản xuất như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị và phụ tùng; vải các loại và chất dẻo nguyên liệu.

Đặc biệt, nhập khẩu năng lượng tăng rất mạnh. Kim ngạch nhập khẩu xăng dầu đạt hơn 4,3 tỷ USD, tăng khoảng 56,4% so với cùng kỳ năm trước; than đạt gần 2,8 tỷ USD, tăng khoảng 76,4%; dầu thô đạt khoảng 2,4 tỷ USD, tăng khoảng 381%; khí hóa lỏng (LPG) đạt hơn 913 triệu USD.

Theo đại diện Ban Nghiệp vụ thuế hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chịu thuế trong tháng 4 đạt khoảng 17 tỷ USD, tăng 4,9% so với tháng trước. Nhờ đó, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng đạt gần 47.000 tỷ đồng, tăng 1,8%.

Cơ quan hải quan cho biết, nhiều mặt hàng có số thu lớn tăng mạnh như than, máy móc thiết bị, sắt thép, hóa chất, sản phẩm chất dẻo và đá quý, kim loại quý đã góp phần kéo tăng thu ngân sách. Đặc biệt, xuất khẩu dầu thô tăng mạnh cả về lượng và trị giá giúp tăng đáng kể nguồn thu thuế.

Tuy nhiên, một số mặt hàng có thuế suất cao như ô tô nguyên chiếc lại giảm kim ngạch nhập khẩu. Ngoài ra, việc giảm thuế nhập khẩu xăng dầu xuống 0% tiếp tục làm hụt đáng kể nguồn thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu.