Vì sao giá vàng ‘bất động’?

TPO - Sáng nay (9/5), giá vàng trong nước tiếp tục “đứng im” ngày thứ 3 liên tiếp ở mốc 176,5 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng nhìn chung khá trầm lắng khi cả nhà đầu tư lẫn người dân đều có tâm lý thận trọng trước diễn biến khó lường của giá vàng thế giới.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với sáng qua. Một số doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng giữ giá vàng miếng ở mức 167,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn duy trì trạng thái ổn định. Cụ thể, vàng nhẫn của Phú Quý được giao dịch ở mức 164,3 - 167,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến đi ngang của giá vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh thị trường quốc tế chỉ biến động nhẹ.

Trên thị trường thế giới, giá vàng sáng nay ở mức 4.713 USD/ounce, giảm 11 USD so với sáng qua. Biên độ dao động hẹp khiến thị trường thiếu động lực tăng giá vàng trong nước. Thị trường vàng trong nước theo đó kém sôi động. Người dân không còn xếp hàng mua vàng khi cửa hàng không giới hạn số lượng bán ra.

Thị trường vàng kém sôi động vì giá "đi ngang" nhiều ngày.

Theo giới phân tích, nhà đầu tư hiện đang chờ thêm các tín hiệu mới từ chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cũng như diễn biến kinh tế toàn cầu. Đồng USD duy trì ở mức cao cũng phần nào gây áp lực lên giá vàng quốc tế.

Không chỉ vàng, thị trường bạc sáng nay cũng khá yên ắng. Bạc thỏi của Phú Quý và DOJI hiện được giao dịch quanh mức 83 triệu đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua. Trong khi đó, các sản phẩm bạc của Ancarat dao động quanh mức 81 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.111 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.137 - 26.367 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.600 - 26.650 đồng/USD.