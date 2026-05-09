Trao con giống, trao cơ hội vươn lên cho người khuyết tật ở Nghệ An

Không chỉ trao những con giống, chương trình hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật tại Nghệ An còn mang theo niềm tin và cơ hội để nhiều hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Sáng 8/5, tại Nhà Văn hóa thôn 2A, xã Đại Đồng (Nghệ An), chương trình “Trao giống gia cầm và chuyển giao kỹ thuật cho hội viên người khuyết tật – Mô hình vốn quay vòng” được tổ chức trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Chương trình do Câu lạc bộ Người khuyết tật tự lực Nam Đàn phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh Nghệ An và Hoàng Gia Phát Group thực hiện.

Không đơn thuần là hoạt động hỗ trợ con giống, chương trình còn mang theo thông điệp sẻ chia, đồng hành và khát vọng giúp người khuyết tật có thêm cơ hội tạo sinh kế, chủ động cuộc sống và vươn lên bằng chính đôi tay của mình.

Trao con giống cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đại Đồng.

Tại chương trình, 26 suất giống gia cầm đã được trao tận tay các hội viên người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đại Đồng, gồm 25 suất gà giống và 1 suất vịt giống. Cùng với việc trao con giống, các hội viên còn được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, chăm sóc, phòng bệnh và phổ biến cơ chế “vốn quay vòng” nhằm giúp mô hình được duy trì, nhân rộng trong cộng đồng.

Điểm đặc biệt của chương trình không nằm ở giá trị vật chất của những con giống, mà ở cách hỗ trợ mang tính lâu dài và bền vững. Thay vì hỗ trợ ngắn hạn, mô hình hướng đến việc giúp người khuyết tật có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo thu nhập ổn định và giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Song song với việc trao giống, các hội viên còn được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học và phổ biến cơ chế “vốn quay vòng”.

Nhiều hội viên tham gia chương trình bày tỏ sự xúc động khi nhận được sự quan tâm, đồng hành từ các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng. Với họ, những con gà, con vịt được trao hôm nay không chỉ là vật nuôi để phát triển kinh tế mà còn là động lực để mạnh dạn bắt đầu lại, thêm tin tưởng vào khả năng tự vươn lên của bản thân.

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng, Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group cho biết, mô hình được triển khai với mong muốn đồng hành cùng người khuyết tật trên hành trình tạo sinh kế bền vững. Thông qua cơ chế “vốn quay vòng”, các hộ được hỗ trợ sẽ tiếp tục nhân giống, trao lại cho những hoàn cảnh khó khăn khác, qua đó tạo nên sự kết nối và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Đại diện Hoàng Gia Phát Group đến tận nhà trao con giống cho hội viên người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đại Đồng.

Từ những địa phương đầu tiên như Vạn An, Kim Liên, Hạnh Lâm đến Hà Tĩnh và hôm nay là Đại Đồng, hành trình trao sinh kế đã dần lan tỏa đến nhiều vùng quê. Mỗi điểm đến đều mang theo tinh thần nhân văn, nơi những con giống nhỏ bé trở thành cầu nối mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn cho người khuyết tật.

Thực tế cho thấy, không ít hộ dân sau khi nhận hỗ trợ đã từng bước phát triển chăn nuôi, cải thiện thu nhập và có thêm niềm tin vào cuộc sống. Điều đó cho thấy khi được trao cơ hội phù hợp cùng sự đồng hành đúng cách, người khuyết tật hoàn toàn có thể chủ động phát triển kinh tế và xây dựng tương lai cho chính mình.

Không chỉ hỗ trợ sinh kế, chương trình còn góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về khả năng lao động và đóng góp của người khuyết tật trong xã hội. Từ chỗ chỉ nhận hỗ trợ, nhiều người đã trở thành những tấm gương vượt khó, tự tạo việc làm và truyền cảm hứng cho những hoàn cảnh tương tự.

Chương trình “Trao giống gia cầm và chuyển giao kỹ thuật cho hội viên người khuyết tật – Mô hình vốn quay vòng” đã đi qua 5 địa phương ở Nghệ An, Hà Tĩnh.

Hành trình đi qua 5 địa phương không chỉ là những chuyến trao con giống đơn thuần mà còn là hành trình lan tỏa niềm tin và giá trị nhân ái. Mỗi con giống được trao đi hôm nay mang theo kỳ vọng về những đàn gia cầm sinh trưởng tốt, về nguồn thu nhập nhỏ nhưng bền vững và trên hết là hy vọng về một tương lai tích cực hơn cho những người yếu thế.

Với sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng, mô hình hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật tại Nghệ An được kỳ vọng sẽ tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới.