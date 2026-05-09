Điều đặc biệt về đồng phục của nhân viên hỏa xa năm 1946

TPO - Mang màu kem sáng đặc trưng cùng tinh thần "kỷ luật như kỷ luật nhà binh" được quy định trong Sắc lệnh lịch sử 80 năm trước, bộ trang phục nhân viên hỏa xa đang được phục chế để sớm ra mắt tại các ga du lịch nổi tiếng tại Hải Phòng, Huế, Đà Lạt từ quý III năm nay.

Mẫu trang phục nhân viên đường sắt được phục chế. Video: LL.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa tổ chức duyệt lần đầu các mẫu đồng phục, phù hiệu và cấp hiệu cho nhân viên sở hỏa xa. Việc phục chế được thực hiện dựa trên quy định của Sắc lệnh 109 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng ký ngày 18/6/1946. Đây là hoạt động trọng tâm hướng tới Kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam (1881-2026) và 80 năm Ngày Truyền thống của ngành (21/10/1946 - 21/10/2026).

Theo bà Nguyễn Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Chi nhánh phía Bắc Tổng công ty May Nhà Bè, đơn vị phối hợp thực hiện, công ty đã dành nhiều thời gian nghiên cứu Sắc lệnh 109 cùng các hiện vật lịch sử để thiết kế 3 mẫu trang phục. Dù gặp khó khăn do tư liệu hình ảnh thời kỳ này không còn nhiều, các mẫu thiết kế vẫn tái hiện sinh động y phục bằng chất liệu kaki, mang màu kem sáng đặc trưng, với các phụ kiện như mũ, phù hiệu bám sát nguyên bản.

Ông Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR - nhấn mạnh, các bộ trang phục cần mang tinh thần kế thừa lịch sử nhưng phải sang trọng, thuận tiện và phù hợp với thực tế phân cấp hiện tại của một ngành giao thông đang trên đà hiện đại hóa.

Dự kiến trong quý III năm nay, quá trình phục chế sẽ hoàn tất. Những bộ đồng phục này sẽ chính thức ra mắt và được trang bị cho nhân viên tại các khu ga du lịch nổi tiếng như Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt để chào mừng đại lễ vào tháng 10 tới. Từng được Sắc lệnh 109 khẳng định “Nhân viên hoả xa cũng cần theo một kỷ luật như nhà binh…”, việc phục dựng trang phục này mang ý nghĩa tôn vinh kỷ luật và truyền thống tự hào của ngành.

Việc trân trọng các giá trị truyền thống được VNR thực hiện trong bối cảnh ngành đường sắt Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình bứt phá nhất trong lịch sử.

Từ tuyến đường sắt đầu tiên do người Pháp xây dựng cuối thế kỷ XIX đến mạng lưới hơn 3.000km hiện nay, ngành đường sắt Việt Nam từng giữ vai trò “xương sống” của giao thông quốc gia, gắn liền với các giai đoạn lịch sử đấu tranh, tái thiết và phát triển đất nước.

Hiện nay, ngành đường sắt đang bước vào giai đoạn chuyển mình lớn nhất lịch sử với hàng loạt siêu dự án được triển khai đồng thời. Trọng tâm là dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dài khoảng 1.541km, tốc độ thiết kế 350km/h, dự kiến khởi công cuối năm nay và hoàn thành vào năm 2035, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 67 tỷ USD.

Song song đó, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã được khởi công từ cuối năm 2025, đánh dấu tuyến đường sắt điện khí hóa hiện đại đầu tiên của Việt Nam. Với tổng vốn đầu tư hơn 203.000 tỷ đồng, dài 391 km và tốc độ thiết kế 160 km/h, dự án này sẽ kết nối trực tiếp Việt Nam với Trung Quốc và hệ thống cảng biển quốc tế tại Hải Phòng. Khi hoàn thành vào năm 2030, đây sẽ là hành lang logistics chiến lược nối liền vùng trung du, miền núi phía Bắc với cửa ngõ xuất nhập khẩu lớn nhất miền Bắc...