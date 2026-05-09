Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế đầu tiên về Nhiên liệu Hàng không bền vững tại Đà Nẵng

Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc trở thành một quốc gia dẫn đầu thực thụ trong lĩnh vực nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) thông qua Diễn đàn quốc tế Đổi mới sáng tạo và Chính sách Nhiên liệu Hàng không Bền vững (IPS Vietnam 2026) diễn ra ngày 06–08/05/2026 tại Đà Nẵng.

Sự kiện quy tụ nhiều cơ quan, bộ ngành trọng yếu của Chính phủ Việt Nam, đồng thời chứng kiến việc Asia SAF Association (ASAFA) ký kết hai thỏa thuận hợp tác cấp thể chế với các cơ quan nhà nước.

Đổi mới sáng tạo và Chính sách Nhiên liệu Hàng không Bền vững (IPS Vietnam 2026), Việt Nam 2026, diễn ra từ ngày 6–8 tháng 5 tại Đà Nẵng, đã quy tụ lãnh đạo từ gần 70 tổ chức, bao gồm các nhà hoạch định chính sách cấp cao thuộc Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng với các hãng hàng không, nhà sản xuất nhiên liệu, tổ chức tài chính và đơn vị cung cấp công nghệ. Hội nghị có sự tham gia phát biểu khai mạc của ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Biên bản ghi nhớ (MOU) đầu tiên được ký kết giữa ASAFA và Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (IGIP), cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương Việt Nam, nhằm thiết lập khuôn khổ chiến lược bao gồm nâng cao năng lực SAF, chuyển giao tri thức kỹ thuật và hỗ trợ phát triển chính sách. Biên bản ghi nhớ thứ hai, được ký giữa ASAFA với Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng (DISSC), định vị Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo về SAF thông qua việc đồng tổ chức các sự kiện, phát triển mạng lưới chuyên gia và nguồn nhân lực.

"Việt Nam sở hữu những nền tảng then chốt cần thiết để xây dựng một hệ sinh thái SAF có năng lực cạnh tranh", Fabrice Espinosa, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành ASAFA cho biết. "Câu hỏi không còn là liệu SAF có mở rộng quy mô hay không. Câu hỏi là ở đâu và ai sẽ dẫn đầu".

Kể từ năm 2024, ASAFA đã khẳng định vị thế là tiếng nói độc lập hàng đầu về SAF tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các thành viên và đối tác của tổ chức, gồm 44 tổ chức trải rộng trên 17 quốc gia, đã định hình chính sách SAF tại nhiều chính phủ ở Châu Á, thúc đẩy hoạt động thu mua SAF và giao dịch chứng chỉ SAF thực tế, đồng thời phát hành báo cáo Triển vọng SAF tại châu Á – Thái Bình Dương đầu tiên của khu vực. Hiệp hội cũng đã được vinh danh là đơn vị chiến thắng tại EuroCham Sustainability Award 2025 và tham dự COP30 tại Belém.

IPS Vietnam 2026 là hội nghị đầu tiên trong chuỗi ba hội nghị mà ASAFA sẽ tổ chức trong năm nay, với các sự kiện tiếp theo diễn ra tại Thái Lan vào tháng 6 và Malaysia vào tháng 10. Bên cạnh các hội nghị, ASAFA cũng sẽ phát hành ba ấn phẩm lớn, thành lập Ủy ban Cấu trúc Thị trường (Market Structures Committee) nhằm hài hòa các tiêu chuẩn khu vực, đồng thời mở đợt tuyển sinh đầu tiên cho Học viện Đào tạo Chuyên gia SAF Quốc tế vào tháng 9.

