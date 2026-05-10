Giá vàng tiếp tục 'bất động'

TPO - Sáng nay (10/5), giá vàng trong nước tiếp tục “án binh bất động” ngày thứ 4 liên tiếp khi vàng miếng SJC vẫn neo ở mốc 167,5 triệu đồng/lượng. Sau giai đoạn biến động mạnh và liên tục lập đỉnh, thị trường vàng hiện bước vào trạng thái trầm lắng hơn khi cả nhà đầu tư lẫn người dân đều thận trọng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với hôm qua.

So với mức đỉnh cách đây gần 4 tháng, giá vàng miếng SJC giảm gần 24 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá cũng đi ngang. Vàng nhẫn Phú Quý được giao dịch quanh mức 164,3 - 167,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC giảm mạnh từ vùng đỉnh.

Theo giới phân tích, nguyên nhân khiến giá vàng trong nước “đứng im” chủ yếu đến từ diễn biến ổn định của thị trường quốc tế. Trên thị trường thế giới, giá vàng sáng nay giữ nguyên ở mốc 4.713 USD/ounce,

Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư cũng trở nên dè dặt hơn sau thời gian dài giá vàng tăng nóng. Nhiều người lựa chọn quan sát thay vì mua bán mạnh tay bởi lo ngại rủi ro khi giá vàng thế giới vẫn chịu tác động từ chính sách lãi suất của Mỹ, diễn biến đồng USD và căng thẳng địa chính trị toàn cầu.

Không chỉ vàng, thị trường bạc sáng nay cũng khá yên ắng. Bạc thỏi của Phú Quý và DOJI hiện được giao dịch quanh mức 83 triệu đồng/kg, gần như không đổi so với hôm qua. Các sản phẩm bạc của Ancarat dao động quanh mức 81 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.111 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.137 - 26.367 đồng/USD (mua vào - bán ra), trong khi thị trường tự do giao dịch quanh mức 26.600 - 26.650 đồng/USD.