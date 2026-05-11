Kinh tế

Giá vàng giảm mạnh

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (11/5), giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh sau nhiều phiên đi ngang. Giá vàng miếng SJC hiện lùi về quanh mốc 166 triệu đồng/lượng, trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tục điều chỉnh giảm. Giá bạc đi ngang ở mức 83 triệu đồng/kg.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 163,4 - 166,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng hôm qua.

Giá vàng nhẫn cũng giảm với biên độ tương đương. Theo đó, vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu và DOJI được giao dịch quanh mức 163,4 - 166,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm, bạc đứng im.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới hiện ở mức 4.691 USD/ounce, giảm 22 USD/ounce so với sáng qua. Diễn biến đi xuống của giá vàng thế giới đang tạo áp lực điều chỉnh lên thị trường vàng trong nước sau chuỗi ngày đi ngang.

Dù vàng giảm mạnh, thị trường bạc lại đi ngang. Bạc thỏi của Phú Quý và DOJI tiếp tục được giao dịch quanh mức 83 triệu đồng/kg, gần như không thay đổi so với phiên trước. Các sản phẩm bạc của Ancarat hiện dao động quanh mốc 82 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.118 đồng/USD, tăng 7 đồng so với hôm qua.

Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.093 - 26.373 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng thêm 6 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD quanh mức 26.420 đồng/USD chiều mua vào và 26.470 đồng/USD chiều bán ra.

