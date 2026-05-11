Kinh tế

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai sẽ trồng 5.000 ha cà phê tại Lào

Tiền Lê

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Uỷ ban Chính quyền tỉnh Champasak, Lào ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê và hỗ trợ phát triển cộng đồng tại tỉnh Champasak. 

Ngày 10/5, tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai diễn ra buổi Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê và hỗ trợ phát triển cộng đồng giữa Uỷ ban Chính quyền tỉnh Champasak, Lào và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Ông Phimphone Phandanouvong – Phó Chủ tịch Uỷ ban Chính quyền tỉnh Champasak và ông Đoàn Nguyên Đức ký kết biên bản ghi nhớ.

Tại buổi lễ, ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn HAGL nhấn mạnh, nhiều năm qua doanh nghiệp đã đầu tư, đồng thời hỗ trợ cho các tỉnh của Lào rất nhiều về sân bay, bệnh viện, làng sinh viên…; doanh nghiệp luôn sẵn sàng đầu tư vào những lĩnh vực mà tỉnh Champasak đang làm.

Ông Đoàn Nguyên Đức thông tin, HAGL đã và đang đầu tư rất lớn vào lĩnh vực cà phê tại Việt Nam, Lào, Campuchia với diện tích phát triển các năm tới lên đến 20.000 ha. Nếu hoàn thành diện tích 20.000 ha, HAGL sẽ là doanh nghiệp cà phê lớn nhất thế giới. Bởi vậy, ông Đức hy vọng tỉnh Champasak sẽ tạo điều kiện để làm, phát triển rộng, không chỉ trong diện tích 5.000 ha ký kết hôm nay.

“Đầu tư về nông nghiệp phải có đất đai nên tôi rất mong tỉnh Champasak hỗ trợ. Tôi cũng tin tưởng hôm nay chúng ta gặp nhau là những người nói sẽ làm”, ông Đoàn Nguyên Đức nói.

Ông Đoàn Nguyên Đức và Tiến sĩ Alounxai Sounnalath phát biểu tại buổi lễ.

Về sự ủng hộ và hỗ trợ của tỉnh Champasak đối với lĩnh vực trên, Tiến sĩ Alounxai Sounnalath – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Champasak nhận định, HAGL là tập đoàn uy tín từ trước tới nay đối với Champasak về đầu tư nông nghiệp, sử dụng kỹ thuật cao. Qua nắm tình hình, Tiến sĩ Alounxai Sounnalath nói rằng, Hoàng Anh Gia Lai đã vượt qua những khó khăn nên bản thân ông tin rằng với tâm huyết của hai bên sẽ “nói là làm”.

“Bên chúng tôi, trước khi diễn ra lễ cưới sẽ có lễ đi xem cửa. Hôm nay cũng như vậy, chúng tôi đến đây cũng như một lễ cưới, đến xem nhà xong phải cưới ngay, không để lâu được. Tôi sẽ dẫn đoàn làm việc của Hoàng Anh Gia Lai làm việc sớm”, Tiến sĩ Alounxai Sounnalath chia sẻ.

Ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin, Tập đoàn HAGL nhiều năm qua đã gắn bó, đầu tư nhiều tại Lào. Về phía chính quyền Gia Lai đã và đang xây dựng Tập đoàn HAGL là doanh nghiệp tiên phong tỉnh nói riêng.

“Kế hoạch sở hữu 20.000 ha cà phê là bước đi chứng minh Hoàng Anh Gia Lai là doanh nghiệp phát triển mạnh về nông nghiệp. Việc ký biên bản về 5.000 ha cà phê hôm nay, tôi tin tưởng với kế hoạch của doanh nghiệp, hỗ trợ của tỉnh, dự án này sẽ thành công. Dự án này thành công sẽ giúp tập đoàn thành công sẽ giúp tỉnh Lào thu ngân sách, giải quyết việc làm cho nhân dân rất nhiều”, ông Quế nhấn mạnh.

