Dẫn dắt xu hướng, thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng tại Vietstock 2026

Ngành chăn nuôi và thú y Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, bất chấp áp lực từ dịch bệnh và chi phí đầu vào gia tăng. Giai đoạn 2020–2024, ngành ghi nhận mức tăng trưởng bình quân 5,4%/năm, đạt 8,3 triệu tấn thịt hơi vào năm 2024. Trong đó, gia cầm (+6,0%) và thịt lợn (+5,6%) tiếp tục là hai phân khúc chủ lực, đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng và đảm bảo nguồn cung thị trường. (Nguồn: Bộ NNMT)

Tuy nhiên, các rủi ro như dịch tả heo châu Phi (ASF), cùng với yêu cầu ngày càng cao về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn xuất khẩu, đang thúc đẩy doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào hệ thống thú y, an toàn sinh học và mô hình sản xuất tích hợp quy mô lớn. Xu hướng chuyển dịch sang quản lý sức khỏe vật nuôi theo hướng phòng ngừa, ứng dụng công nghệ và dữ liệu không chỉ giúp tối ưu hiệu quả vận hành mà còn trở thành yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong dài hạn.

Kiến tạo tương lai ngành chăn nuôi bằng đổi mới và kết nối chiến lược.

Vietstock Expo & Forum được định vị là nền tảng chiến lược, nơi các nhà lãnh đạo ngành, nhà cung cấp giải pháp và cơ quan quản lý cùng hội tụ để định hình giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành chăn nuôi. Sự kiện không chỉ dừng lại ở trưng bày sản phẩm mà còn tập trung thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới thông qua chia sẻ tri thức và hợp tác cấp cao.

Vietstock 2026 dự kiến quy tụ 300+ thương hiệu, trên 10.000 m² diện tích trưng bày, chào đón 13.000 khách tham quan thương mại từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nên một nền tảng toàn diện kết nối toàn bộ chuỗi giá trị ngành chăn nuôi và thú y, từ thức ăn chăn nuôi, con giống, sức khỏe vật nuôi đến thiết bị trang trại và chế biến.

Từ các hệ thống chăn nuôi thông minh, giải pháp giống tiên tiến đến quản lý trang trại số hóa và đổi mới trong lĩnh vực thú y, người tham gia có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng thích ứng. Quan trọng hơn, Vietstock tạo điều kiện thúc đẩy các quan hệ đối tác chiến lược, giúp doanh nghiệp đồng phát triển giải pháp, giảm thiểu rủi ro và chủ động ứng phó với các thách thức của ngành như dịch bệnh, biến động chi phí và yêu cầu tuân thủ môi trường.

Nâng tầm Doanh nghiệp Việt tại Khu gian hàng Việt Nam để Vươn ra Toàn cầu

Khu gian hàng Việt Nam giúp doanh nghiệp trong nước khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị ngành chăn nuôi và thú y toàn cầu. Góp phần thể hiện năng lực ngày càng nâng cao của doanh nghiệp Việt trong việc cung cấp sản phẩm chất lượng, giải pháp đổi mới và dịch vụ cạnh tranh, đồng thời mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế.

Với sự đồng hành và hỗ trợ từ Cục Chăn nuôi & Thú y, các doanh nghiệp tham gia được hưởng điều kiện ưu đãi đặc biệt, bao gồm giảm đến 45% chi phí tham gia triển lãm. Chính sách này góp phần giảm rào cản tham gia, tạo điều kiện để doanh nghiệp,đặc biệt là SMEs, tiếp cận thị trường quốc tế hiệu quả hơn.

Thông qua việc kết nối trực tiếp với nhà mua hàng, nhà phân phối và đối tác chiến lược quốc tế, Khu gian hàng Việt Nam giúp doanh nghiệp đối chiếu tiêu chuẩn toàn cầu, nâng cao định vị thương hiệu và mở rộng cơ hội xuất khẩu. Đồng thời, khu gian hàng góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam như một nguồn cung đáng tin cậy và điểm đến đang lên về đổi mới trong ngành chăn nuôi khu vực.

Mở khóa các Quan hệ Đối tác Giá trị Cao trong Toàn bộ Chuỗi Giá trị Ngành Chăn nuôi

Vietstock Expo & Forum được thiết kế nhằm mang lại kết quả kinh doanh cụ thể bằng cách kết nối các nhà ra quyết định trong toàn bộ chuỗi giá trị chăn nuôi và thú y, từ thức ăn chăn nuôi, con giống, sức khỏe vật nuôi đến thiết bị trang trại, sản xuất và chế biến. Sự kiện tạo điều kiện cho các tương tác mục tiêu, chất lượng cao, vượt xa hình thức kết nối truyền thống, tập trung vào các quan hệ hợp tác mang lại giá trị thương mại thực tế.

Trong bối cảnh ngành đang tăng tốc chuyển đổi số và hướng đến phát triển bền vững, đặt gian hàng tại Vietstock 2026 là bước đi chiến lược để định vị thương hiệu, tiếp cận khách hàng trọng điểm và khai thác các cơ hội kinh doanh giá trị cao. Tham gia triển lãm không chỉ là hiện diện, mà là đầu tư cho tăng trưởng