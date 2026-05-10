CPV Food đón nhận Chứng nhận Chất lượng quốc tế tích hợp và công bố chương trình '3 an toàn'

TP. Đồng Nai, ngày 08 tháng 5 năm 2026 - Công ty TNHH CPV Food, thành viên của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam thuộc Tập đoàn C.P. tổ chức Lễ đón nhận Chứng nhận Chất lượng quốc tế tích hợp và công bố chương trình “3 An Toàn”. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong việc áp dụng các chuẩn mực quản trị thực phẩm toàn cầu tại Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho thực phẩm chế biến Việt trên thị trường quốc tế.

Điểm nhấn của sự kiện là việc CPV Food đón nhận Chứng nhận Chất lượng quốc tế tích hợp CPF Food Standard PS 7818:2023, gọi tắt là CPF Food Standard. Đây là hệ thống tiêu chuẩn chất lượng tích hợp được thiết lập bởi CPF, một thành viên chủ lực trong lĩnh vực thực phẩm của Tập đoàn C.P. nhằm chuẩn hóa hoạt động sản xuất thực phẩm từ trang trại đến bếp nhà của C.P. trên toàn cầu.

Đại diện BSI Thái Lan trao Chứng nhận Chất lượng quốc tế tích hợp CPF Food Standard PS 7818:2023 cho CPV Food.

Chứng nhận này được Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) cùng tham gia xây dựng khung tiêu chuẩn, đánh giá và xác nhận độc lập, qua đó tăng tính minh bạch và niềm tin của thị trường đối với hệ thống sản xuất thực phẩm của doanh nghiệp.

Việc CPV Food Bình Phước trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam và ngoài Thái Lan, đồng thời là đơn vị thứ hai trong toàn hệ thống CPF đạt chứng nhận này cho thấy năng lực của C.P.

Việc áp dụng CPF Food Standard tại CPV Food Bình Phước không chỉ phục vụ hoạt động xuất khẩu, mà còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm cung ứng tại thị trường trong nước

Cùng với việc đón nhận chứng nhận quốc tế, CPV Food chính thức công bố chương trình “3 An Toàn”, gồm: An toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, An toàn trong chuỗi sản xuất và An toàn từ nhà cung cấp đạt chuẩn.

Với người tiêu dùng, “3 An Toàn” thể hiện ở việc sản phẩm được kiểm soát từ trước khi sản xuất đến khi đưa ra thị trường.

Thông qua việc áp dụng CPF Food Standard PS 7818:2023 và triển khai chương trình “3 An Toàn”, C.P. Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò trong chuỗi thực phẩm toàn cầu, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm cung ứng trong nước theo hướng đồng bộ, minh bạch và bền vững.