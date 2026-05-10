Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Doanh nghiệp

CPV Food đón nhận Chứng nhận Chất lượng quốc tế tích hợp và công bố chương trình '3 an toàn'

PV

TP. Đồng Nai, ngày 08 tháng 5 năm 2026 - Công ty TNHH CPV Food, thành viên của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam thuộc Tập đoàn C.P. tổ chức Lễ đón nhận Chứng nhận Chất lượng quốc tế tích hợp và công bố chương trình “3 An Toàn”. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong việc áp dụng các chuẩn mực quản trị thực phẩm toàn cầu tại Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho thực phẩm chế biến Việt trên thị trường quốc tế.

Điểm nhấn của sự kiện là việc CPV Food đón nhận Chứng nhận Chất lượng quốc tế tích hợp CPF Food Standard PS 7818:2023, gọi tắt là CPF Food Standard. Đây là hệ thống tiêu chuẩn chất lượng tích hợp được thiết lập bởi CPF, một thành viên chủ lực trong lĩnh vực thực phẩm của Tập đoàn C.P. nhằm chuẩn hóa hoạt động sản xuất thực phẩm từ trang trại đến bếp nhà của C.P. trên toàn cầu.

screenshot-20260510-154858-docs.jpg
Đại diện BSI Thái Lan trao Chứng nhận Chất lượng quốc tế tích hợp CPF Food Standard PS 7818:2023 cho CPV Food.

Chứng nhận này được Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) cùng tham gia xây dựng khung tiêu chuẩn, đánh giá và xác nhận độc lập, qua đó tăng tính minh bạch và niềm tin của thị trường đối với hệ thống sản xuất thực phẩm của doanh nghiệp.

Việc CPV Food Bình Phước trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam và ngoài Thái Lan, đồng thời là đơn vị thứ hai trong toàn hệ thống CPF đạt chứng nhận này cho thấy năng lực của C.P.

Việc áp dụng CPF Food Standard tại CPV Food Bình Phước không chỉ phục vụ hoạt động xuất khẩu, mà còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm cung ứng tại thị trường trong nước

Cùng với việc đón nhận chứng nhận quốc tế, CPV Food chính thức công bố chương trình “3 An Toàn”, gồm: An toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, An toàn trong chuỗi sản xuất và An toàn từ nhà cung cấp đạt chuẩn.

Với người tiêu dùng, “3 An Toàn” thể hiện ở việc sản phẩm được kiểm soát từ trước khi sản xuất đến khi đưa ra thị trường.

Thông qua việc áp dụng CPF Food Standard PS 7818:2023 và triển khai chương trình “3 An Toàn”, C.P. Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò trong chuỗi thực phẩm toàn cầu, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm cung ứng trong nước theo hướng đồng bộ, minh bạch và bền vững.

PV
#CPF Food Standard #CPV Food Bình Phước #chuỗi sản xuất #nông sản #thực phẩm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe