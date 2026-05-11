Lavitec mở rộng kết nối và cập nhật xu hướng vật tư y tế tại Medi-Pharm 2026

Trong bối cảnh ngành y tế ngày càng chú trọng chất lượng và trải nghiệm người dùng, thị trường vật tư y tế đang chuyển mình mạnh về công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất và tính ứng dụng thực tiễn. Các sản phẩm hiện đại không chỉ hướng đến hiệu quả sử dụng mà còn đề cao an toàn, tiện lợi và trong chăm sóc sức khoẻ.

Tham gia Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Medi-Pharm Vietnam 2026, Công ty Cổ phần Công nghệ Lavitec mang đến định hướng phát triển theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản, đồng thời mở rộng kết nối với các đối tác trong ngành nhằm cập nhật xu hướng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường vật tư y tế.

Lavitec đẩy mạnh định hướng phát triển theo công nghệ Nhật Bản

Đánh dấu cột mốc phát triển mới, năm 2026 Lavitec chính thức trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% từ tập đoàn Hakuzo, Nhật Bản. Theo đại diện doanh nghiệp, đây là bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn, mở ra cơ hội tiếp cận sâu hơn với công nghệ, quy trình quản lý và tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản trong lĩnh vực vật tư y tế.

Thông qua Medi-Pharm Vietnam 2026, Lavitec có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tác trong và ngoài nước, tiếp cận các xu hướng công nghệ mới và lắng nghe nhu cầu thực tế từ thị trường để tiếp tục cải tiến sản phẩm trong thời gian tới.

Mang công nghệ Nhật Bản đến gần hơn với thị trường Việt Nam

Tại triển lãm năm nay, Lavitec giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm hướng đến tính an toàn, tiện lợi và tối ưu trải nghiệm sử dụng, đồng thời ứng dụng các tiêu chuẩn công nghệ hiện đại từ Nhật Bản.

Nổi bật là bộ sản phẩm chăm sóc vết thương tiên tiến Hetis gồm Hetis Film Pad, Hetis Hydrocolloid, Hetis Film và Hetis Non Woven Pad với quy chuẩn đóng gói mới, tối ưu tính tiện lợi nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí chất lượng và an toàn. Sản phẩm ứng dụng công nghệ thấm hút dịch tốt, thoáng khí và duy trì môi trường ẩm phù hợp, góp phần hỗ trợ quá trình liền thương hiệu quả hơn và nâng cao trải nghiệm sử dụng cho người dùng.

Bên cạnh đó, Lavitec mang đến nhóm sản phẩm chăm sóc răng miệng Hakuzo nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, phù hợp cho bệnh nhân tại phòng hồi sức tích cực (ICU), người lớn tuổi hoặc người cần chăm sóc đặc biệt. Giải pháp này góp phần hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăm sóc và giảm áp lực cho nhân viên y tế cũng như người thân bệnh nhân.

Ở lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn, Lavitec giới thiệu các giải pháp sát khuẩn tay, sát khuẩn bề mặt và sát khuẩn dụng cụ hướng đến tiêu chí an toàn, tiện lợi và nâng cao hiệu quả vệ sinh trong môi trường y tế cũng như đời sống hằng ngày.

Đáng chú ý, lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam, sản phẩm Bọt rửa tay đổi màu Alfasept Handsoap Color Foam thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan nhờ cơ chế đổi màu sau 30 giây chà xát tay. Giải pháp này giúp người dùng hình thành thói quen rửa tay đúng chuẩn, không chỉ đúng thao tác mà còn đủ thời gian làm sạch hiệu quả. Sản phẩm được đánh giá có tính ứng dụng cao trong việc nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong môi trường trường học, bệnh viện và gia đình.

Ngoài các nhóm vật tư y tế, Lavitec cũng giới thiệu dòng mỹ phẩm chăm sóc cá nhân Lemond dành cho nữ giới và Alfaman dành cho nam giới. Sản phẩm do đội ngũ R&D của Lavitec nghiên cứu và phát triển, hướng đến xu hướng chăm sóc an toàn, lành tính và phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Hướng đến hệ sinh thái vật tư y tế chất lượng cao

Trong bối cảnh ngành y tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng hiện đại hóa và ưu tiên trải nghiệm người dùng, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ, nghiên cứu và hệ thống kiểm soát chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Lavitec cho biết doanh nghiệp đang từng bước xây dựng định hướng phát triển gắn với chất lượng bền vững, lấy nhu cầu thực tế của người dùng làm trọng tâm trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Việc tham gia Medi-Pharm 2026 được xem là một trong những bước đi giúp Lavitec mở rộng kết nối, cập nhật xu hướng công nghệ mới và từng bước nâng cao vị thế trong lĩnh vực vật tư y tế tại Việt Nam.