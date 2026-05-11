Kinh tế

Tân Á Đại Thành tặng máy lọc nước cho 50 trường học ở Đặc khu Phú Quốc

P.V

Chương trình “Nước tinh khiết - Em khỏe mạnh” do Tập đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội Đặc khu Phú Quốc (An Giang) tổ chức đã trao tặng máy lọc nước cho 50 trường học trên địa bàn, góp phần mang nguồn nước sạch, an toàn đến với học sinh vùng đảo.

Lãnh đạo UBND Đặc khu Phú Quốc cùng đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành trao biểu trưng máy lọc nước cho các trường học trên địa bàn.

Ngày 9/5, tại Đặc khu Phú Quốc, Tập đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội Đặc khu Phú Quốc và Trường Meyschool Đoàn Thị Điểm tổ chức chương trình “Nước tinh khiết - Em khỏe mạnh”, trao tặng máy lọc nước cho 50 trường học trên địa bàn.

Chương trình có sự tham dự của đại diện các cơ quan, ban ngành Đặc khu Phú Quốc, các cơ sở giáo dục, giáo viên và phụ huynh học sinh.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trao tặng máy lọc nước cho 50 trường học, nhằm góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe học đường cho học sinh vùng đảo. Đây được xem là hoạt động an sinh xã hội thiết thực của doanh nghiệp dành cho ngành giáo dục địa phương.

Đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành chia sẻ, nước sạch là yếu tố quan trọng trong chăm sóc sức khỏe, đặc biệt với học sinh trong môi trường học đường. Thông qua chương trình, doanh nghiệp mong muốn góp thêm nguồn lực để học sinh tại Phú Quốc có điều kiện học tập, sinh hoạt an toàn và thuận lợi hơn.

Sự kiện được tổ chức tại Meyschool Đoàn Thị Điểm - ngôi trường thuộc hệ sinh thái Meyhomes Capital Phú Quốc do MEYGROUP, thành viên của Tập đoàn Tân Á Đại Thành phát triển.

Trường có quy mô khoảng 1,5 ha với 60 phòng học và phòng chức năng, được định hướng trở thành môi trường giáo dục hiện đại, xanh và giàu trải nghiệm. Chương trình đào tạo kết hợp giữa chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo với tiếng Anh, STEM, công nghệ và kỹ năng sống.

Ngoài hoạt động trao tặng máy lọc nước, chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, tham quan và kết nối giữa các trường học với doanh nghiệp, tạo không khí sôi nổi và ấm áp.

Thông qua chương trình “Nước tinh khiết - Em khỏe mạnh”, Tập đoàn Tân Á Đại Thành tiếp tục lan tỏa thông điệp đồng hành cùng cộng đồng, góp phần chăm lo sức khỏe học đường và nâng cao chất lượng giáo dục tại đảo ngọc Phú Quốc.

#Tân Á Đại Thành #Phú Quốc #máy lọc nước #giáo dục #sức khỏe #đào tạo #trường học

