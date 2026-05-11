Kinh tế

Shinhan Life Việt Nam ký kết hợp tác kinh doanh bảo hiểm với Ngân hàng Nam Á

P.V

Ngày 8/5/2026, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam) và Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) tổ chức lễ ký kết hợp tác kinh doanh bảo hiểm. Hai bên trở thành đối tác chiến lược và Nam A Bank sẽ triển khai phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Shinhan Life Việt Nam trên cả nước.

Theo thỏa thuận được ký kết, Nam A Bank sẽ phân phối các sản phẩm bảo hiểm của Shinhan Life Việt Nam đến khách hàng, đa dạng từ bảo hiểm tử kỳ thuần bảo vệ như bảo hiểm tử kỳ cho người được cấp tín dụng Shinhan – Credit Care Plus đến các dòng bảo hiểm có kết hợp giữa yếu tố bảo vệ và tích lũy, đầu tư như bảo hiểm liên kết chung Shinhan – An Thịnh, bảo hiểm hỗn hợp với quyền lợi bảo vệ nâng cao Shinhan – Sống An Vui…

Theo thỏa thuận được ký kết, Nam A Bank sẽ triển khai phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Shinhan Life Việt Nam trên mạng lưới rộng khắp của ngân hàng trong cả nước.

Thông qua sự hợp tác này, khách hàng của Nam A Bank sẽ được tiếp cận những giải pháp tài chính đa dạng và toàn diện hơn.

Chia sẻ về sự kiện hợp tác này, ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam, cho biết: “Hợp tác giữa Shinhan Life Việt Nam và Nam A Bank mở ra cơ hội mới cho sự phát triển của cả hai bên, thông qua việc khai thác tối đa tiềm năng từ thế mạnh của mỗi bên để mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính thiết thực.

Shinhan Life Việt Nam và Nam A Bank cùng hướng tới mục tiêu mang đến những giải pháp bảo hiểm tối ưu, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với chiến lược ưu tiên sự minh bạch, quyền lợi rõ ràng và đáp ứng nhu cầu bảo vệ thực tế của khách hàng, Shinhan Life Việt Nam và Nam A Bank sẽ đồng hành cùng khách hàng trong hành trình bảo vệ tài chính và vun đắp tương lai vững bền”.

Theo chiến lược hợp tác, Shinhan Life Việt Nam và Nam A Bank cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và áp dụng công nghệ vào quy trình vận hành, nhằm mang đến những giải pháp bảo hiểm tối ưu, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam gia nhập thị trường bảo hiểm Việt Nam từ tháng 2/2021, có trụ sở chính tại TP. HCM, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ và đầu tư tài chính. Với số vốn điều lệ là 2.320 tỉ đồng, 100% góp bởi công ty mẹ Shinhan Life Insurance Corporation, Shinhan Life Việt Nam chính thức khai trương và bắt đầu hoạt động kinh doanh vào tháng 1 năm 2022.

#Shinhan Life #Nam A Bank #bảo hiểm nhân thọ #hợp tác kinh doanh #tài chính

