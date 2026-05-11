Shinhan Life Việt Nam ký kết hợp tác kinh doanh bảo hiểm với Ngân hàng Nam Á

Ngày 8/5/2026, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam) và Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) tổ chức lễ ký kết hợp tác kinh doanh bảo hiểm. Hai bên trở thành đối tác chiến lược và Nam A Bank sẽ triển khai phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Shinhan Life Việt Nam trên cả nước.

Theo thỏa thuận được ký kết, Nam A Bank sẽ phân phối các sản phẩm bảo hiểm của Shinhan Life Việt Nam đến khách hàng, đa dạng từ bảo hiểm tử kỳ thuần bảo vệ như bảo hiểm tử kỳ cho người được cấp tín dụng Shinhan – Credit Care Plus đến các dòng bảo hiểm có kết hợp giữa yếu tố bảo vệ và tích lũy, đầu tư như bảo hiểm liên kết chung Shinhan – An Thịnh, bảo hiểm hỗn hợp với quyền lợi bảo vệ nâng cao Shinhan – Sống An Vui…

Thông qua sự hợp tác này, khách hàng của Nam A Bank sẽ được tiếp cận những giải pháp tài chính đa dạng và toàn diện hơn.

Chia sẻ về sự kiện hợp tác này, ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam, cho biết: “Hợp tác giữa Shinhan Life Việt Nam và Nam A Bank mở ra cơ hội mới cho sự phát triển của cả hai bên, thông qua việc khai thác tối đa tiềm năng từ thế mạnh của mỗi bên để mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính thiết thực.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với chiến lược ưu tiên sự minh bạch, quyền lợi rõ ràng và đáp ứng nhu cầu bảo vệ thực tế của khách hàng, Shinhan Life Việt Nam và Nam A Bank sẽ đồng hành cùng khách hàng trong hành trình bảo vệ tài chính và vun đắp tương lai vững bền”.

Theo chiến lược hợp tác, Shinhan Life Việt Nam và Nam A Bank cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và áp dụng công nghệ vào quy trình vận hành, nhằm mang đến những giải pháp bảo hiểm tối ưu, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.