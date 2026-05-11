Người Việt đổi cách dùng Internet, nhà mạng vào cuộc đua mới

Internet tại Việt Nam đang thay đổi nhanh khi người dùng không còn mặn mà với một trải nghiệm chung. Từ giải trí, gaming đến làm việc, người dùng đang có nhu cầu riêng đòi hỏi nhà mạng chuyển dịch từ bán dịch vụ sang thiết kế trải nghiệm phù hợp.

Theo báo cáo mới nhất từ Q&Me, Internet đã trở thành hạ tầng thiết yếu với 82% hộ gia đình sử dụng cáp quang. Đáng chú ý, mỗi gia đình Việt hiện nay có trung bình 8-12 thiết bị kết nối.

Sự bùng nổ về số lượng thiết bị kết nối dẫn đến bài toán mới, khách hàng khi lắp mạng Internet hiện nay không chỉ quan tâm đến băng thông lớn, mà còn là mạng có đủ ổn định để đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu của người dùng hay không.

Bên cạnh tốc độ, các yếu tố khác dần đóng vai trò ngày càng quan trọng (Ảnh: Q&Me)

Dữ liệu từ Q&Me cũng chỉ ra rằng, tốc độ và chất lượng kết nối vẫn giữ vị thế ưu tiên (4/5 điểm), vượt trên cả yếu tố giá cả hay sức nặng thương hiệu. Tuy nhiên, định nghĩa về tốc độ của người dùng năm 2026 đã thay đổi, đó không phải là con số lý thuyết trên quảng cáo, mà là sự ổn định, không gián đoạn trong những trải nghiệm thực tế.

Khi người dùng không còn chấp nhận "mặc chung một cỡ áo"

Thế hệ Gen Z là nhóm cho thấy rõ sự thay đổi hành vi tiêu dùng số này. Với họ, Internet không chỉ để lướt web, mà là công cụ để sáng tạo nội dung, livestream và học tập trực tuyến.

"Mạng chậm một chút là thấy ngay, mình cần sự mượt mà xuyên suốt chứ không phải nhanh lúc đầu rồi lag lúc sau", Minh Anh (22 tuổi, TP.HCM) chia sẻ.

Trong khi đó, cộng đồng game thủ lại coi ping (độ trễ) là ưu tiên. Một đường truyền đại trà đôi khi vẫn chưa đủ trong việc ưu tiên tín hiệu những trận đấu kịch tính. “Tốc độ cao là một chuyện, nhưng lag một nhịp là hỏng cả trận game. Ping ổn định mới là thứ quyết định thắng thua”, Hoàng Minh, một người chơi FPS chuyên nghiệp chia sẻ.

Mỗi người trẻ có một nhu cầu sử dụng Internet khác nhau (Ảnh: PV)

Nhu cầu này tiếp tục biến hóa tại các hộ gia đình hiện đại, nơi người dùng vừa lắp camera an ninh, vừa sử dụng wifi cho nhiều thiết bị như TV 8K, điện thoại, laptop và các thiết bị IoT thông minh cùng lúc. “Nhà có TV, camera, điện thoại, laptop… buổi tối mà mạng yếu là rất khó chịu”, chị Thu Hà (TP.HCM) chia sẻ.

Dù có nhiều nhu cầu khác nhau nhưng điểm chung là người dùng giờ đây không còn chấp nhận một kiểu trải nghiệm đại trà. Họ bắt đầu tìm kiếm dịch vụ phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng, đặc biệt là khi đăng ký wifi cho bản thân hoặc gia đình. Chính sự đa dạng này đã tạo ra một phân khúc khách hàng mới: 40% người dùng sẵn sàng chi thêm 50.000 - 100.000 VNĐ/tháng và 29% có thể chi thêm đến 200.000 đồng/tháng để đổi lấy một trải nghiệm phù hợp hơn với nhu cầu cá nhân (Theo báo cáo Q&Me).

Nhà mạng chuyển hướng - FPT thiết lập chuẩn Internet “may đo” theo nhu cầu

Khi hành vi người dùng thay đổi, thị trường Viễn thông buộc phải dịch chuyển. Internet không còn là dịch vụ cơ bản, đại trà mà đang trở thành một dịch vụ mang tính trải nghiệm “may đo” theo mỗi nhu cầu đa dạng của các đối tượng người dùng khác nhau.

Cũng theo Q&Me khảo sát, bên cạnh tốc độ mạng thì các yếu tố như chăm sóc khách hàng (3.92 điểm) và trải nghiệm dịch vụ ngày càng quan trọng. Thậm chí, 69% người dùng đánh giá cao sự hỗ trợ từ con người, là minh chứng cho thấy Internet tại Việt Nam đã bước sang giai đoạn bán sự hài lòng.

Trong bối cảnh đó, FPT là đơn vị chọn hướng đi khác biệt, không chỉ cạnh tranh về băng thông mà còn tiên phong tiến vào kỷ nguyên Internet cá nhân hóa. Thay vì cung cấp một mức băng thông chung cho tất cả đối tượng, người dùng khi lắp wifi FPT có thể lựa chọn các gói dịch vụ được “may đo” theo nhu cầu và cá nhân hóa trải nghiệm theo hành vi.

FPT tiên phong kỷ nguyên "Internet cá nhân hóa" (Ảnh: PV)

Cụ thể, gói FGame tập trung tối ưu độ trễ và độ ổn định, phù hợp với game thủ, nhóm người dùng nhạy cảm nhất, đòi hiểu tiêu chuẩn ổn định và tốc độ cao về đường truyền. Thay vì chỉ tăng băng thông, gói này còn tích hợp thêm tính năng Ultra Fast hướng đến tối ưu trải nghiệm cho cộng đồng chơi game.

Với nhóm giải trí, gói VVIP được xây dựng như một hệ sinh thái với combo internet truyền hình trọn vẹn, tích hợp các giải đấu thể thao bản quyền như Ngoại hạng Anh, cùng kho phim đa dạng. Đây là nhóm người dùng sẵn sàng chi trả nhiều hơn để có trải nghiệm xem đa dạng nội dung chất lượng.

Trong khi đó, SpeedX lại hướng đến đối tượng cá nhân và hộ gia đình sở hữu nhiều thiết bị hoạt động cùng lúc. Đây cũng là gói được nhiều người dùng lựa chọn khi đăng ký wifi FPT cho ngôi nhà thông minh, nhờ tích hợp hai công nghệ tân tiến nhất là Wi-Fi 7 và XGS-PON, đáp ứng khả năng chịu tải cực cao và đảm bảo sự ổn định cho mọi trải nghiệm thực tế. Qua đó cho thấy năng lực làm chủ công nghệ lõi của FPT trong từng sản phẩm dịch vụ.

Đại diện FPT chia sẻ: “Chúng tôi nhận thấy người dùng không còn giống nhau. Có người ưu tiên gaming, có người xem nội dung, có gia đình cần kết nối ổn định cho nhiều thiết bị. Vì vậy, việc thiết kế các gói riêng giúp tối ưu trải nghiệm khách hàng một cách thực chất nhất”.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh hạ tầng Internet Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để người dùng lắp wifi tốc độ cao, phù hợp với chi phí hợp lý. Theo Ookla, tốc độ Internet di động tại Việt Nam đạt 200,54 Mbps, cao hơn Singapore và gần gấp đôi mức trung bình thế giới, trong khi băng rộng cố định đạt 281,72 Mbps, thuộc top đầu toàn cầu.

Điều này cho thấy nền tảng kỹ thuật đã sẵn sàng cho các dịch vụ cao cấp hơn. Và cuộc chơi giờ đây không chỉ dừng ở việc cung cấp tốc độ cao, mà là khả năng hiểu người dùng và tối ưu trải nghiệm phù hợp cho từng cách sử dụng khác nhau.