Áp lực chốt lời vùng đỉnh, VN-Index mất mốc 1.900 điểm

TPO - VN-Index quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay (11/5), đánh mất mốc 1.900 điểm. Áp lực chốt lời lan rộng ở nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt ở nhóm Vingroup, khiến thị trường từ trạng thái tăng hơn 10 điểm trong phiên sáng đảo chiều giảm gần 20 điểm khi đóng cửa.

Sau chuỗi tăng kéo dài nhiều tuần liên tiếp, thị trường chứng khoán rung lắc mạnh trong phiên hôm nay, khi VN-Index đánh mất mốc 1.900 điểm dù có thời điểm vượt 1.927 điểm trong phiên. Áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến chỉ số đảo chiều giảm sâu chỉ sau ít giờ giao dịch.

Kết phiên, VN-Index giảm 19,87 điểm (1,04%) xuống 1.895,5 điểm. Đây cũng là phiên điều chỉnh mạnh nhất trong khoảng hai tuần trở lại đây. Diễn biến trong ngày cho thấy trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” tiếp tục lặp lại. Dù thị trường duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch buổi sáng, số mã giảm vẫn áp đảo hoàn toàn số mã tăng. Đóng cửa phiên, sàn HoSE ghi nhận 213 mã giảm giá, trong khi chỉ có 104 mã tăng. Thanh khoản HoSE hơn 27.800 tỷ đồng được giao dịch trên HoSE.

Thị trường ngập sắc đỏ trong phiên đầu tuần.

Tâm điểm điều chỉnh nằm ở nhóm cổ phiếu “họ” Vin - nhóm đã đóng vai trò dẫn dắt VN-Index liên tục vượt đỉnh trong thời gian gần đây. Sau khi tăng mạnh, áp lực chốt lời xuất hiện trong phiên chiều khiến loạt mã quay đầu giảm sâu.

Cổ phiếu VIC giảm 1,3%, VHM giảm 1,8%, VPL mất 2,7%, trong khi VRE “bốc hơi” tới 6,4%, trở thành một trong những mã kéo giảm mạnh nhất thị trường. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến VN-Index mất mốc 1.900 điểm chỉ trong ít phút cuối phiên.

Áp lực điều chỉnh không chỉ xuất hiện ở nhóm bất động sản mà còn lan rộng sang nhiều nhóm ngành lớn khác. Hàng loạt cổ phiếu trong rổ VN30, gồm ngân hàng, thép, công nghệ và tiêu dùng đồng loạt giảm mạnh như BID giảm 2,1%, CTG giảm 1,7%, STB giảm 1,8%, MSN mất 3,4%, FPT giảm 2,6%, HPG giảm 1,3%.

Đáng chú ý, DGC giảm gần 7%, xuống sát giá sàn, sau thông tin bị đưa vào diện kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá thời hạn quy định.

Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện một vài điểm sáng riêng lẻ hút mạnh dòng tiền. Nhóm Gelex tiếp tục gây chú ý khi GEL tăng trần 6,9%, GEE tăng gần 4%, GEX tăng 1,8%.

Nhóm dầu khí cũng giao dịch tích cực hơn mặt bằng chung, nổi bật là BSR tăng trần gần 7% sau thông tin được thêm vào rổ VN30. Thanh khoản mã này vượt 27 triệu cổ phiếu. Các mã khác như PVD, PVT hay DCM cũng giữ được sắc xanh tích cực.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh hơn 1.000 tỷ đồng trên HoSE. Áp lực bán tập trung vào VHM, FPT, DGC, ACB và TCH. Trong khi đó, dòng tiền ngoại quay lại mua ròng ở BSR, GEE, DCM và GEX.