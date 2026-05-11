Vinachem mở rộng kết nối, thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ và Sri Lanka

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa triển khai nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón, hóa chất nông nghiệp và hóa chất xanh tại Ấn Độ và Sri Lanka.

Từ ngày 5 - 9/5 mới đây, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, Đoàn công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) do Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú dẫn đầu, đã triển khai nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón, hóa chất nông nghiệp và hóa chất xanh.

Tham gia đoàn có ông Nguyễn Văn Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, ông Đỗ Văn Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Miền Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn.

Mở rộng kết nối đối tác chiến lược, tiếp cận mô hình phân bón – hóa chất xanh tại Ấn Độ

Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú, cùng đoàn công tác Vinachem làm việc với các đối tác Ấn Độ, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phân bón, hóa chất nông nghiệp và công nghệ xanh.

Tại New Delhi, Vinachem đã làm việc với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân bón, hóa chất nông nghiệp và năng lượng xanh. Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, quy mô dân số lớn nhất thế giới, là đối tác chiến lược toàn diện tăng cường của Việt Nam. Đồng thời, đây là thị trường tiềm năng đối với các sản phẩm của Tập đoàn cũng như hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Với Indian Potash Limited – doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối phân bón hàng đầu Ấn Độ (doanh thu trên 3 tỷ USD/năm) – hai bên đã trao đổi khả năng hợp tác các mặt hàng Kali, DAP, NPK, SOP, Polyhalite, nitrat, SSP/TSP và phân bón chuyên dụng. IPL là một trong ba doanh nghiệp duy nhất được Chính phủ Ấn Độ cấp phép nhập khẩu urê, thể hiện vai trò đặc biệt trong chuỗi cung ứng phân bón quốc gia.

Với Future Chem Agro – doanh nghiệp mạnh về hóa chất nông nghiệp và giải pháp thân thiện môi trường – hai bên đã bàn thảo khả năng hợp tác trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học, chất điều hòa sinh trưởng và phân bón chuyên dùng. Future Chem cũng là một trong ba đơn vị được cấp phép nhập khẩu urê tại Ấn Độ.

Với IFFCO – hệ thống hợp tác xã phân bón tiếp cận hơn 55 triệu nông dân – Vinachem tìm hiểu sâu mô hình phân phối gắn với nông dân, dịch vụ kỹ thuật và trình diễn sản phẩm.

Đặc biệt, làm việc với ACME Group, Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú đã tìm hiểu hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) quy mô lớn – giải pháp giúp tối ưu điện tái tạo cho sản xuất hydro xanh, amoniac xanh. Mô hình kết hợp năng lượng tái tạo, BESS và hóa chất xanh mở ra hướng nghiên cứu mới cho Vinachem về nguyên liệu sạch và công nghệ giảm phát thải.

Các đối tác Ấn Độ đều đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Vinachem trong bối cảnh nhu cầu phân bón, hóa chất nông nghiệp và chuyển dịch sang sản xuất xanh gia tăng mạnh.

Tại thủ đô New Delhi, Đoàn công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nằm trong Công viên G20 ở thủ đô New Delhi. Trong không khí thành kính tri ân, các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh – anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người gắn liền với sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. ​ Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô New Delhi là công trình có ý nghĩa chính trị-ngoại giao đặc biệt, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng tình cảm đặc biệt của Nhà nước và nhân dân Ấn Độ với Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. ​ Bức tượng do nhà điêu khắc Ram V. Sutar, một trong những nhà điêu khắc hàng đầu của Ấn Độ, đích thân thực hiện với nhiều vòng tư vấn, điều chỉnh của các cơ quan liên quan phía Việt Nam. Góc nhìn của tượng được đặt theo hướng nhìn về phía hai thành phố lớn của Việt Nam là Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, chiều 7/5 (theo giờ địa phương), tại thành phố Mumbai (bang Maharashtra), Đoàn công tác của Vinachem đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ. Sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) phối hợp tổ chức.

Đoàn công tác Vinachem do Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú dẫn đầu tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ tại Mumbai

Diễn đàn không chỉ là nơi chia sẻ thông tin mà còn là nơi diễn ra các cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa hàng trăm doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực từ công nghệ thông tin, hóa chất, sản xuất ô-tô, dược phẩm đến du lịch và nông nghiệp, đầu tư, thiết bị y tế, chế biến thực phẩm và nông nghiệp, hàng không và logistics, sản xuất điện tử.

Với vị thế là doanh nghiệp nhà nước có vai trò nòng cốt, dẫn dắt, tiên phong, trong ngành công nghiệp hóa chất tại Việt Nam, Vinachem tham dự diễn đàn nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác và khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế khu vực.

Từ hoạt động trao tặng phân bón đến kết nối doanh nghiệp tại Sri Lanka

Sáng 8/5, tại Phủ Tổng thống Sri Lanka (thủ đô Colombo), nghi thức trao tặng 100 tấn urea và superphosphate – món quà của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tới Chính phủ và Nhân dân Sri Lanka – đã được trang trọng tổ chức. Lễ trao tặng được diễn ra với sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka, cùng lãnh đạo cấp cao hai nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, đã đại diện Chính phủ Việt Nam trao tấm biển tượng trưng cho Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi, Đất đai và Thủy lợi Sri Lanka. Tham gia nghi thức trao còn có sự hiện diện của Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú.

Ông Ngô Văn Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và ông Nguyễn Hữu Tú - Tổng Giám đốc Vinachem trao tặng tượng trưng 100 tấn phân bón tới lãnh đạo Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi, Đất đai và Thủy lợi Sri Lanka

Theo đó, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã vinh dự được giao thực hiện nhiệm vụ trực tiếp chuẩn bị và chịu trách nhiệm vận chuyển món quà này tới Chính phủ và Nhân dân Sri Lanka, đảm bảo an toàn và đúng tiến độ.

100 tấn phân bón gồm urê do Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc sản xuất và supe phốt phát do Công ty CP Phân bón Miền Nam sản xuất – những sản phẩm tiêu biểu, chất lượng ổn định, hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp.

Sự kiện này thể hiện sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam – doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò nòng cốt trong ngành công nghiệp hóa chất đất nước. Thông qua sự kiện, Vinachem đã góp phần tích cực vào đường lối ngoại giao kinh tế của Đảng, Nhà nước và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước Việt Nam – Sri Lanka.

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka, vào chiều ngày 8/5/2026 tại Thủ đô Colombo, Đoàn công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tham dự Diễn đàn hợp tác thương mại - đầu tư - du lịch Việt Nam - Sri Lanka. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya tới dự và đồng chủ trì sự kiện.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Sri Lanka thu hút sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Sri Lanka, hoạt động trên nhiều lĩnh vực.

Tại Diễn đàn, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã giới thiệu tới các doanh nghiệp nước bạn về năng lực sản xuất, hệ sinh thái sản phẩm ngành hóa chất Việt Nam và định hướng hợp tác trong các lĩnh vực phân bón, hóa chất công nghiệp, cao su – săm lốp và hàng tiêu dùng. Đây là cơ hội quan trọng để Vinachem tìm kiếm đối tác phân phối, mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác kinh tế song phương.

Chuỗi hoạt động tại Ấn Độ và Sri Lanka tiếp tục mở ra nhiều hướng hợp tác mới về thương mại, kỹ thuật, công nghệ xanh và kết nối thị trường quốc tế cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.