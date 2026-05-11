PV GAS giữ vững nguồn cung khí cho thị trường năng lượng

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục biến động và gián đoạn do tác động từ chiến sự tại Trung Đông, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tìm nhiều giải pháp để duy trì ổn định chuỗi cung ứng khi cho phát triển năng lượng Việt Nam.

Đa dạng nguồn LNG nhập khẩu

PV GAS cho biết, để đáp ứng nguồn LNG (thiên nhiên hóa lỏng) cho sản xuất điện, đồng thời với việc tối ưu hóa vận hành hệ thống sản xuất trong nước, PV GAS đẩy mạnh nhập khẩu nhằm bổ sung nguồn cung cho các nhà máy điện khí.

Kho lạnh LPG Thị Vải giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng LPG của PV GAS

Tính đến hết tháng 4/2026, PV GAS đã hoàn thành nhập khẩu 4 đợt mua LNG với tổng khối lượng 230 nghìn tấn từ Qatar, Đông Nam Á và Australia, cung cấp cho các nhà máy điện của PV Power và và các đơn vị phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Trong quý II/2026, PV GAS tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh tìm kiếm nguồn thu LNG nhập khẩu để đáp ứng khu cầu sản xuất điện. Đến nay, PV GAS đã thu xếp được thêm 1 chuyến hàng từ Malaysia và sẽ cập cảng Việt Nam trong tháng 5 - 6/2026.

Các chuyến hàng được thu xếp theo nhiều đợt trong thời gian vừa qua cho thấy năng lực điều phối và đảm bảo nguồn cung của PV GAS trong điều kiện thị trường nhiều biến động.

Việc đưa vào vận hành thương mại nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 từ đầu năm 2026 đánh dấu bước phát triển của chuỗi khí – điện LNG tại Việt Nam. Với vai trò nhà cung cấp khí, PV GAS đang chuẩn bị nguồn hàng, hạ tầng và phương án vận hành, từng bước hình thành chuỗi giá trị LNG đồng bộ, góp phần nâng cao khả năng tự chủ năng lượng.

Giữ ổn định nguồn cung LPG

Bên cạnh LNG, PV GAS tiếp tục duy trì nguồn cung LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) ổn định cho thị trường nội địa. Khối lượng LPG nhập khẩu đạt khoảng 104,8 nghìn tấn trong tháng 4/2026 từ Hoa Kỳ, Trung Đông và các khu vực khác.

Dự kiến trong tháng 5 và tháng 6/2026, mỗi tháng sẽ nhập khẩu khoảng 100.000 tấn LPG, đưa tổng lượng nhập khẩu quý II/2026 trên 300 nghìn tấn với nguồn hàng chủ yếu từ Hoa Kỳ. Việc nhập khẩu LPG đáp ứng nhu cầu trong nước và một phần xuất khẩu sang Campuchia, Philippines.

Hoạt động cung ứng LPG được triển khai liên tục cho cả kênh thương mại và bán lẻ, trong đó thương hiệu Petrovietnam Gas tiếp tục giữ vai trò quan trọng trên thị trường. Thị trường được cung ứng liên tục trong bối cảnh nhu cầu tăng theo chu kỳ, góp phần hạn chế biến động nguồn cung.

Hạ tầng kho lạnh LPG Thị Vải góp phần nâng cao năng lực điều phối và cung ứng LPG cho thị trường của PV GAS

Trong dài hạn, PV GAS tiếp tục mở rộng hạ tầng khí LNG và LPG, bao gồm hệ thống đường ống, kho cảng và dịch vụ logistics. PV GAS đồng thời nghiên cứu các giải pháp năng lượng phát thải thấp nhằm thích ứng với xu hướng chuyển dịch năng lượng.

Với vai trò là mắt xích trung tâm trong chuỗi giá trị khí, PV GAS bảo đảm nguồn nhiên liệu cho phát điện, đồng thời duy trì ổn định nguồn cung LPG cho nền kinh tế. Sự chủ động và linh hoạt trong điều hành giúp PV GAS tiếp tục đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong cả ngắn hạn và dài hạn.