Khiếp vía xe Howo chở đá 'khủng', nghênh ngang trên quốc lộ ở Thanh Hóa

Phạm Trường

TPO - Dọc nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Thanh Hóa, hàng loạt xe Howo "cõng" các tảng đá nguyên khối cỡ lớn, che đậy sơ sài, cồng kềnh vẫn hàng ngày nối đuôi chạy nghênh ngang, khiến nhiều người đi đường sợ hãi.

Clip: Xe Howo chở đá cồng kềnh, "đại náo" trên quốc lộ ở Thanh Hóa.
Những ngày qua, dọc tuyến quốc lộ 217 qua xã Tống Sơn, Biện Thượng... (tỉnh Thanh Hóa﻿) phóng viên báo Tiền Phong ghi nhận hàng loạt xe tải cỡ lớn, xe ô tô tải Hổ vồ (Howo) chở các khối đá tảng hàng chục tấn, cồng kềnh nối đuôi chạy trên đường.

Theo người dân địa phương, tình trạng xe chở đá tảng cồng kềnh, có dấu hiệu quá khổ, quá tải xảy ra nhiều năm qua. “Ngày đêm gì cũng có xe chở đá chạy cả. Nhiều lúc đi sau nhìn đá cồng kềnh, vượt ra thùng xe sợ lắm nên phải dừng lại bên đường cho xe đi qua trước”, ông M.T. (trú xã Tống Sơn) cho hay.
Chiếc xe Howo chở đá nguyên khối, biển số phía trước không còn, phía sau bị che mờ, dù được phủ bạt, nhưng không khó để nhận ra hàng chở vượt thành thùng.
Những tảng đá khối được xe này chở từ các mỏ đá đến các cơ sở sản xuất, điêu khắc, chế tác đá trên địa bàn.
Do chở nặng, chiếc Howo có cẩu tự hành này gặp khó khăn trong quá trình di chuyển vào các cơ sở sản xuất, gây ách tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Sau khi về đến cơ sở chế tác đá, tài xế tháo bạt, lộ ra hình ảnh những khối đá "khủng", không được chằng buộc.
Những khối đá chờ xếp chồng lên nhau, vượt ra khỏi thành thùng, chờ bốc dỡ xuống các nhà xưởng.
Xe chở đá chạy liên tục khiến nhiều đoạn đường bụi bay mù mịt, mặt đường xuống cấp.
Dọc tuyến đường tỉnh ĐT.518C qua xã Quý Lộc, tình trạng xe chở đá nguyên khối, phủ bạt sơ sài cũng xuất hiện nhiều. Tuy nhiên, dọc cả 2 tuyến đường trên, tại những buổi thực địa, phóng viên chưa ghi nhận việc tuần tra, kiểm tra, xử lý các phương tiện của lực lượng chức năng.
Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, thượng tá Tống Thành Văn - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đội thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát trên 2 tuyến đường trên. Tiếp nhận thông tin từ báo chí, Đội sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm.
Còn thiếu tá Cao Bá Quát, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 1 cho biết, đơn vị từng xử lý một số phương tiện chở đá nguyên khối cồng kềnh﻿, vượt quy định đến 700%. "Khi cán bộ đơn vị tuần tra, kiểm soát, các xe tránh né, dừng chạy. Do địa bàn rộng, chúng tôi còn đo nồng độ cồn, xử lý phản ánh nên việc tuần tra, kiểm soát cũng gặp khó khăn", thiếu tá Quát thông tin. Trong ảnh, dù tuyến đường có biển cảnh báo song chiếc xe chở đá nguyên khối vẫn chạy vào.
Không chỉ ban ngày, loạt xe chở đá "khủng" cũng hoạt động mạnh về đêm.
#xe tải #đá nguyên khối #Thanh Hóa #an toàn giao thông #quốc lộ #hung thần xe ben #xe hổ vồ #xe Howo #xe tải Howo

