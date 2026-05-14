Khiếp vía xe Howo chở đá 'khủng', nghênh ngang trên quốc lộ ở Thanh Hóa

TPO - Dọc nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Thanh Hóa, hàng loạt xe Howo "cõng" các tảng đá nguyên khối cỡ lớn, che đậy sơ sài, cồng kềnh vẫn hàng ngày nối đuôi chạy nghênh ngang, khiến nhiều người đi đường sợ hãi.
Những tảng đá khối được xe này chở từ các mỏ đá đến các cơ sở sản xuất, điêu khắc, chế tác đá trên địa bàn.
Xe chở đá chạy liên tục khiến nhiều đoạn đường bụi bay mù mịt, mặt đường xuống cấp.
Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, thượng tá Tống Thành Văn - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đội thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát trên 2 tuyến đường trên. Tiếp nhận thông tin từ báo chí, Đội sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm.