Xe tải, xe đầu kéo chở cát ‘đại náo’ tỉnh lộ 677 ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc
TPO - Thời gian qua, tuyến tỉnh lộ 677 xã Kon Braih đi xã Đăk Kôi (tỉnh Quảng Ngãi) đã và đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân khi xe tải hạng nặng, đầu kéo chở cát chạy suốt ngày đêm, chèn ép người đi đường, gây mất an toàn cho học sinh và khiến cuộc sống người dân đảo lộn.

Theo phản ảnh của người dân sinh sống dọc tuyến tỉnh lộ 677 (đoạn từ xã Kon Braih đi xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi), suốt thời gian qua, mỗi ngày trên tuyến có hàng chục xe tải hạng nặng, xe ba chân, thậm chí cả đầu kéo chở cát từ các mỏ trên địa bàn rầm rập lưu thông ngày đêm.

tp-2278.jpg
Một chiếc xe đầu kéo lưu thông trên tỉnh lộ 677.

Đường vốn đã hẹp, thế nhưng các xe chở khoáng sản chạy với tốc độ cao, phóng nhanh, kéo còi inh ỏi… làm đảo lộn cuộc sống của người dân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất đối với trẻ em và học sinh lưu thông trên tuyến.

Đặc biệt, vào ban đêm, từ 3 - 4 giờ sáng, những chiếc “quái thú” này lại gầm rú, khiến người dân giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Được biết, hầu hết các xe tải, đầu kéo này chở cát từ các mỏ khai thác trên địa bàn xã Kon Braih và Đăk Kôi ra các công trình ở khu vực. Một số khác chở đi tỉnh Gia Lai.

tp-2267.jpg
tp-2270.jpg
tp-2269.jpg
Xe tải, xe đầu kéo chở cát chạy qua khu dân cư trên tỉnh lộ 677.

“Tuyến tỉnh lộ 677 đã nhỏ, hai bên lại không có lề, chỉ là đất đỏ, những ngày mưa xe tải né nhau cũng cày nát làm lộ ra những vết lằn sâu. Người tham gia giao thông nhất là học sinh và người lớn tuổi, chỉ cần lỡ tay lái ngã ra là xe cán ngay. Đặc biệt, vào trời mưa, nước đọng lại ở các vết lằn sâu rất nguy hiểm. Học sinh đi học mà sụp xuống lằn bánh xe là coi như xong”, một người dân trú xã Kon Braih bức xúc.

tp-2277.jpg
Xe đầu kéo mang biển số Gia Lai vào chở cát từ một mỏ khoáng sản trên địa bàn xã Kon Braih.

Không chỉ gây ồn ào, khói bụi, người dân lo lắng nhất là nguy cơ tai nạn, mỗi khi trời mưa, tuyến đường lại biến thành “bẫy tử thần”. Nước mưa đọng lại trong các rãnh sâu do bánh xe tải tạo ra hai bên lề đường, người dân và học sinh đi xe đạp, xe máy qua né xe tải rất dễ bị sụp ngã.

tp-2275.jpg
tp-2274.jpg
tp-2271.jpg
Cát rơi vãi đầy đường.

Theo ghi nhận của phóng viên dọc tuyến, có một số đoạn mặt đường đã bị cày nát, nhựa bong tróc, tạo thành ổ gà, rãnh sâu do xe tải hạng nặng cày xới suốt thời gian dài. Bức xúc trước cảnh xe phóng nhanh, một số người dân phải đặt những mảng bê tông, cắm cành cây trên đường… để cảnh báo và hạn chế tai nạn.

“Xe tải chạy nhanh lắm, lao như bay. Với tốc độ đó mà gặp sự cố thì không tài nào thắng kịp”, một tài xế từng lái xe tải (trú xã Kon Braih) thừa nhận.

tp-2276.jpg
Bức xúc trước cảnh xe phóng nhanh, một số người dân phải mang bê tông, cắm cây… để cảnh báo và hạn chế tai nạn.

Trước bức xúc của người dân, lãnh đạo UBND xã Kon Braih cho biết, đã nắm thông tin và chỉ đạo lực lượng công an phối hợp kiểm tra, xử lý. “Chúng tôi yêu cầu các đơn vị khai thác cát trên địa bàn và chủ phương tiện vận chuyển phải tuân thủ nghiêm quy định về tải trọng, tốc độ, thời gian lưu thông. Trong thời gian tới, xã sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra, nhất là vào khung giờ tan trường của học sinh và khung giờ đêm, để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”, lãnh đạo xã Kon Braih nói.

Nguyễn Ngọc
#Vấn đề giao thông tuyến đường Tỉnh lộ 677 #Hoạt động vận chuyển cát gây ảnh hưởng cộng đồng #Nguy cơ tai nạn và mất an toàn giao thông #Ảnh hưởng của xe tải hạng nặng đến cuộc sống người dân #Biện pháp xử lý vi phạm vận chuyển cát

