Quảng Ninh: Đoàn xe ‘hung thần’ nối đuôi nhau qua đường gây nguy hiểm

TPO - Hàng chục chiếc xe tải chở đất nối đuôi nhau chạy băng qua đường trong giờ học sinh tan học mà không có bất cứ sự điều tiết, hướng dẫn nào đã vi phạm an toàn giao thông nghiêm trọng, đe dọa học sinh và người dân.
Nhiều thời điểm trong những ngày theo dõi, phóng viên phát hiện loạt xe tải chở đất nối đuôi nhau băng qua đường cắt ngang dòng xe đang chạy.
Những chiếc xe tải chạy nối đuôi nhau băng qua đường dân sinh mà không có bất cứ sự điều hướng hay phân luồng giao thông nào. Đây là tuyến đường gom dân sinh tập trung các phương tiện của học sinh và cha mẹ đưa đón con đi học.
Dòng nước vàng khè lẫn theo đất theo bánh xe chảy từ trên đồi xuống tạo thành vũng lầy trên mặt đường rất trơn trượt.