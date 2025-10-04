Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Quảng Ninh: Đoàn xe ‘hung thần’ nối đuôi nhau qua đường gây nguy hiểm

Quốc Nam

TPO - Hàng chục chiếc xe tải chở đất nối đuôi nhau chạy băng qua đường trong giờ học sinh tan học mà không có bất cứ sự điều tiết, hướng dẫn nào đã vi phạm an toàn giao thông nghiêm trọng, đe dọa học sinh và người dân.

Video đoàn xe "hung thần" chở đất chạy nối đuôi nhau băng qua đường.
tp-quocnam-dji-0555.jpg
Thời gian gần đây, người dân phường Vàng Danh (trước đây là phường Nam Khê, TP Uông Bí), tỉnh Quảng Ninh liên tục phản ánh về tình trạng mất an toàn giao thông tại điểm ngã ba giao cắt đối diện cây xăng T98 thuộc Quốc lộ 18.
tp-quocnam-z62-8082.jpg
Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 18 rất lớn, đặc biệt vào thời điểm học sinh đến lớp và tan trường do khu vực này tập trung nhiều trường học.
tp-quocnam-z62-8104.jpg
tp-quocnam-z62-8088.jpg
tp-quocnam-z62-8091.jpg
Nhiều thời điểm trong những ngày theo dõi, phóng viên phát hiện loạt xe tải chở đất nối đuôi nhau băng qua đường cắt ngang dòng xe đang chạy.
tp-quocnam-z62-8107.jpg
Chị Nguyễn Thị Thu Quyên, trú phường Vàng Danh, cho biết trước kia chị vẫn cho con gái đang học lớp 7 Trường THCS Nam Khê tự đi xe đạp đến trường và về nhà. Tuy nhiên, thời gian gần đây xe tải chở đất chạy liên tục trên đường từ sáng sớm đến chiều tối rất nguy hiểm nên chị và chồng phải cắt cử thay nhau đưa con đi học mỗi ngày.
tp-quocnam-z62-8037.jpg
"Ở đây tập trung nhiều trường học, phương tiện lưu thông qua đây nhiều, trong khi các xe tải chở đất chạy ra đường không có người điều tiết giao thông cứ nối đuôi nhau chạy băng qua đường nên rất nguy hiểm", chị Quyên chia sẻ.
tp-quocnam-z62-8108.jpg
Ngoài ra xuất hiện tình trạng xe tải phóng nhanh, vượt ẩu, dàn hàng ngang hay chen vào phần đường bên trong nơi các phương tiện hai bánh di chuyển gây mất an toàn giao thông.
tp-quocnam-dji-0550.jpg
Theo tìm hiểu, đoàn xe tải trên đang phục vụ khai thác đất tại mỏ đất nằm phía trên trong thuộc khu Trưng Vương 7, phường Vàng Danh.
tp-quocnam-z62-8112.jpg
tp-quocnam-dji-0541.jpg
tp-quocnam-dji-0562.jpg
Những chiếc xe tải chạy nối đuôi nhau băng qua đường dân sinh mà không có bất cứ sự điều hướng hay phân luồng giao thông nào. Đây là tuyến đường gom dân sinh tập trung các phương tiện của học sinh và cha mẹ đưa đón con đi học.
tp-quocnam-z62-8125.jpg
Nắp cống bị vỡ khiến đất theo nước cuốn xuống hệ thống cống dân sinh.
tp-quocnam-dji-0567.jpg
tp-quocnam-dji-0543.jpg
tp-quocnam-z62-8124.jpg
tp-quocnam-dji-0540.jpg
Dòng nước vàng khè lẫn theo đất theo bánh xe chảy từ trên đồi xuống tạo thành vũng lầy trên mặt đường rất trơn trượt.
tp-quocnam-dji-0560.jpg
Theo người dân sinh sống tại đây, mỏ đất và các phương tiện trên đều thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Quảng Ninh. Tình trạng mất an toàn giao thông xuất hiện khi mỏ đất này bắt đầu đi vào hoạt động.
tp-quocnam-z62-8120.jpg
Trước đó, người dân nhiều lần lên tiếng và thậm chí phải chặn đoàn xe này. Ông Trương Công Việt, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Trưng Vương 7, phường Vàng Danh, cho biết để rút ngắn quãng đường vận chuyển, nhiều xe tải đã đi tắt qua tuyến đường dân sinh vốn có nhiều người qua lại. Việc làm này không chỉ khiến tình trạng ùn tắc, ách tắc cục bộ diễn ra thường xuyên mà còn tạo ra sự ức chế lớn trong đời sống hằng ngày. Người dân nhiều khi buộc phải dừng lại, chờ cho đoàn xe đi qua hết mới dám tiếp tục di chuyển.
tp-quocnam-z62-8144.jpg
Thực trạng này không chỉ gây cản trở giao thông, ảnh hưởng tới sinh hoạt thường nhật mà còn làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn đáng tiếc bất cứ lúc nào. Điều khó hiểu, ngay sau khi có sự xuất hiện của phóng viên và người dân ra phản ứng, thì đoàn xe bất ngờ dừng lại, cùng với đó một nhóm người vội vàng ra rửa đường trong khi các phương tiện vẫn đang di chuyển.
Quốc Nam
#Quảng Ninh #xe tải đất #an toàn giao thông #đường dân sinh #tai nạn giao thông #đoàn xe chở đất #nguy hiểm giao thông #phường Vàng Danh #Quốc lộ 18

Xem thêm

Cùng chuyên mục