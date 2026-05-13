Đường liên xã khó đi đến mức cứ mưa là trẻ phải nghỉ học

TPO - Tuyến đường liên xã, kết nối Châu Quế với Phong Dụ Hạ (Lào Cai) nhiều năm nay vẫn là một "bài toán khó" chưa có lời giải. Con đường đất độc đạo dài vỏn vẹn khoảng 3km nhưng lại là rào cản ngăn bước chân con chữ của trẻ nhỏ vùng cao...

Xã miền núi Châu Quế được hợp nhất từ hai xã cũ Châu Quế Hạ và Châu Quế Thượng. Nơi đây là mái nhà chung của hơn 13.560 nhân khẩu, thuộc 8 dân tộc anh em, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 62%, chủ yếu là người Dao, Tày, Phù Lá, Mông.

Những năm qua, dù bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi thay nhờ dòng vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhưng hạ tầng giao thông kết nối liên xã tại các vùng sâu, vùng xa vẫn là điểm nghẽn nhức nhối.

Cả tuyến chỉ dài khoảng 3km nhưng đường trơ đất đá, dốc cao khiến việc đi lại vô cùng khó khăn.

Những ngày giữa tháng 5, có mặt tuyến đường nối thôn Mộ sang xã Phong Dụ Hạ vào một ngày nắng, phóng viên không khỏi ái ngại trước sự khắc nghiệt của cung đường này. Mặt đường chỉ rộng từ 1 - 3m, bị dòng nước xói mòn nham nhở tạo thành những rãnh sâu, lởm chởm đá hộc. Gặp những đoạn dốc thẳng đứng, những chiếc xe máy thông thường gầm rú bất lực, chỉ có loại xe Win “chiến” được gia cố xích quấn quanh bánh mới có thể nhích từng mét.

Chị Bàn Thị Líu (người dân tộc Dao, trú tại thôn Mộ, xã Châu Quế) nghẹn ngào chia sẻ: "Ngày nắng đi lại đã chật vật thế này, ngày mưa thì con đường như biến thành một chiếc bẫy bùn khổng lồ, trơn trượt như đổ mỡ. Nhiều chỗ dốc đứng nên hễ trời mưa là các cháu học sinh trong thôn phải nghỉ học ở nhà vì không thể đến trường. Hàng chục năm qua, ước mơ lớn nhất của người Dao chúng tôi chỉ là một con đường bê tông vững chãi để con trẻ bớt khổ, người già đổ bệnh đi cấp cứu kịp thời".

Không chỉ cản bước con chữ, hạ tầng giao thông xuống cấp nghiêm trọng đang trực tiếp hạn chế sự phát triển kinh tế của địa phương. Quế và các loại lâm - nông sản là nguồn thu nhập chính giúp bà con xóa đói giảm nghèo, nhưng việc tiêu thụ lại phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyến xe máy tăng bo đầy rủi ro.

Ông Triệu Quý Chiêu, Trưởng thôn Mộ, xã Châu Quế cho biết, thôn Mộ là thôn vùng sâu vùng xa khó khăn với gần 100% người dân tộc Dao sinh sống. Toàn thôn có 146 hộ dân với trên 600 nhân khẩu, đời sống người dân nơi đây chủ yếu dựa vào cây quế.

Những chiếc Win "chiến" là phương tiện để các lái buôn thu mua quế trên địa bàn.

Tuyến đường này có hàng trăm ha quế của người dân được trồng xung quanh, nhưng do hạ tầng giao thông chưa có, giá bán thường rẻ hơn các nơi, nhiều khi bị ép giá bởi các lái buôn. Trời nắng không sao, nhưng mỗi khi trời mưa, hơn chục hộ dân nằm trên tuyến đường này bị cô lập, không thể di chuyển. Muốn phát triển được bà con rất mong chờ được đầu tư đường sá giúp để thúc đẩy kinh tế.

Anh Đặng Nguyên Kim, một tiểu thương chuyên thu mua quế tại thôn Mộ, trăn trở: "Vợ chồng tôi lặn lội gom quế của bà con trong bản, nhưng ngặt nỗi ô tô tải không thể nào vào được con đường này. Toàn bộ nông sản phải chất lên xe máy, chở từng bao nhỏ ra trung tâm. Đi lại vừa mất thời gian, tốn tiền xăng dầu mà quế chở ra đến nơi thường bị thương lái ép giá vì chi phí vận chuyển quá cao".

Người dân mong ngóng được sớm đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn để thúc đẩy kinh tế vùng.

Bà Đinh Thị Hồng Loan, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Quế cho hay, thực trạng tuyến đường liên xã từ Châu Quế sang xã Phong Dụ Hạ xuống cấp nghiêm trọng là điều chính quyền địa phương trăn trở từ lâu. Kết quả khảo sát cho thấy tuyến đường dài khoảng 3km này cần một nguồn kinh phí đầu tư đồng bộ. "Tuy nhiên, do nguồn ngân sách địa phương còn hạn hẹp, chưa được phân bổ dòng vốn nên dự án vẫn đang phải nằm chờ" bà Loan chia sẻ.

Để tháo gỡ nút thắt này, UBND xã Châu Quế đã rà soát và kiến nghị lên UBND tỉnh Lào Cai cùng các sở, ban ngành xem xét, ưu tiên bố trí nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.