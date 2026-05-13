Hàng chục nhân viên y tế học đường Buôn Ma Thuột 'kêu cứu'

TPO - Hàng chục nhân viên y tế học đường ở phường Buôn Ma Thuột “kêu cứu” khi không có tên trong danh sách đăng ký tiếp nhận viên chức, do phường không gửi danh sách hồ sơ.

Hàng chục nhân viên y tế học đường tại phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã gửi đơn đến UBND tỉnh và các cơ quan báo chí, phản ánh việc không có tên trong danh sách đăng ký tiếp nhận vào viên chức, dù đã nộp hồ sơ theo đúng hướng dẫn từ cơ sở giáo dục.

Theo nội dung phản ánh, các nhân viên y tế học đường đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, trong đó nhiều người đã làm việc hơn 10 năm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Vào ngày 11/2, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk có công văn gửi các xã, phường về việc rà soát, đăng ký nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức, tuyển dụng nhà giáo và nhân viên tại các cơ sở giáo dục công lập. Các địa phương được yêu cầu rà soát lao động hợp đồng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và tổng hợp danh sách gửi về Sở trước ngày 30/3.

Đến ngày 17/4, Sở GD&ĐT Đắk Lắk tiếp tục có văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương gửi danh sách đăng ký tiếp nhận vào viên chức, thời hạn trước ngày 25/4.

Đồng thời, Sở yêu cầu UBND các xã, phường chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin báo cáo. Quá thời hạn trên, nếu địa phương không gửi báo cáo sẽ được hiểu là không có nhu cầu đăng ký tiếp nhận, tuyển dụng viên chức tại địa phương.

Tuy nhiên, dù Sở GD&ĐT đã hai lần có văn bản rà soát, nhóm nhân viên y tế học đường cho biết UBND phường Buôn Ma Thuột vẫn không gửi danh sách hồ sơ của họ lên cấp có thẩm quyền.

Nhiều nhân viên y tế học đường tại phường Buôn Ma Thuột không có tên trong danh sách đăng ký tiếp nhận viên chức.

Chị L.T.N., một nhân viên y tế học đường đã công tác hơn 13 năm theo hợp đồng không xác định thời hạn tại một trường THCS trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, cho biết sau khi nhận thông tin rà soát, chị đã nộp hồ sơ về nhà trường để tổng hợp gửi lên UBND phường theo quy trình.

Tuy nhiên, đến thời điểm chốt danh sách, chị không có tên trong diện đăng ký tiếp nhận.

“Chúng tôi đã nộp hồ sơ đầy đủ theo hướng dẫn nhưng không hiểu vì sao lại không được đưa vào danh sách. Ai cũng lo lắng vì đã gắn bó với công việc suốt nhiều năm,” chị N. chia sẻ.

Tương tự, chị N.T.M., người đã có hơn 12 năm công tác tại một trường mầm non công lập trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, cho biết việc không có tên trong danh sách khiến chị lo nguy cơ mất quyền lợi sau nhiều năm làm việc.

Theo chị M., gần một năm qua, thu nhập của nhân viên y tế học đường giảm đáng kể sau khi bị cắt 20% phụ cấp. Từ mức khoảng 7,4 triệu đồng/tháng, thu nhập hiện chỉ còn khoảng 6,2 triệu đồng/tháng.

“Nếu không được tham gia đăng ký tiếp nhận viên chức, chúng tôi sẽ mất cơ hội có công việc ổn định, không có điều kiện nâng lương, cải thiện thu nhập dù đã gắn bó với ngành nhiều năm,” chị M. nói.

Theo phản ánh, khoảng 15 nhân viên y tế học đường trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột cho rằng việc không có tên trong danh sách đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của họ, trong bối cảnh nhiều người đã gắn bó hàng chục năm với ngành giáo dục.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT Đắk Lắk xác nhận, đã hết thời hạn tiếp nhận báo cáo đăng ký xét tiếp nhận viên chức từ các xã, phường. Tuy nhiên, trong danh sách do phường Buôn Ma Thuột gửi về sở không có tên các nhân viên y tế học đường.

Trường hợp phường Buôn Ma Thuột bổ sung danh sách đăng ký xét tiếp nhận viên chức đối với nhân viên y tế trường học, GD&ĐT Đắk Lắk vẫn sẽ tiếp nhận để tổng hợp, xây dựng kế hoạch triển khai các bước tuyển dụng tiếp theo.

Liên quan đơn kiến nghị tập thể của nhóm nhân viên y tế học đường, ngày 13/5, tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND phường Buôn Ma Thuột kiểm tra, rà soát và giải quyết vụ việc, đồng thời yêu cầu báo cáo kết quả trong tháng 5.