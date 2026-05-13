Bãi rác 'tra tấn' khu dân cư, người dân bức xúc vì ô nhiễm

TPO - Do không được vận chuyển đi xử lý, bãi tập kết rác sát khu dân cư tại xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang trong tình trạng ùn ứ kéo dài, phát sinh mùi hôi thối, khói bụi, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân khu vực.
Theo ghi nhận, bãi tập kết rác nằm ngay sát khu dân cư. Do không được đơn vị xử lý vận chuyển đi nơi khác xử lý nên tại đây có hàng chục tấn rác tồn đọng. Do thời tiết nắng nóng, quá trình phân hủy rác diễn ra nhanh hơn, phát sinh mùi hôi khó chịu.
UBND xã Lộc Hà đã tiến hành lắp đặt biển cấm đổ rác tại khu vực này nhằm nhắc nhở và hạn chế tình trạng xả thải bừa bãi. Tuy nhiên, việc vi phạm vẫn tiếp diễn, khiến công tác quản lý và giữ gìn vệ sinh môi trường gặp nhiều khó khăn.
Liên quan đến vấn đề này, theo Hợp tác xã Dịch vụ vệ sinh môi trường Thạch Kim (xã Lộc Hà), do bãi rác xã Hồng Lộc đã ngừng tiếp nhận, trong khi bãi xử lý tại xã Thạch Lạc đang trong tình trạng quá tải, nên việc vận chuyển và xử lý rác gặp nhiều khó khăn. Vì thế, thời gian qua rác tồn đọng, chưa được đưa đi xử lý.