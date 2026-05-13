Bãi rác 'tra tấn' khu dân cư, người dân bức xúc vì ô nhiễm

Hoài Nam

TPO - Do không được vận chuyển đi xử lý, bãi tập kết rác sát khu dân cư tại xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang trong tình trạng ùn ứ kéo dài, phát sinh mùi hôi thối, khói bụi, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân khu vực.

Hơn 1 tháng qua, bãi tập kết rác thải sinh hoạt tại thôn Sơn Bằng, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài, gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng này đang trở thành nỗi ám ảnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân địa phương.
Theo ghi nhận, bãi tập kết rác nằm ngay sát khu dân cư. Do không được đơn vị xử lý vận chuyển đi nơi khác xử lý nên tại đây có hàng chục tấn rác tồn đọng. Do thời tiết nắng nóng, quá trình phân hủy rác diễn ra nhanh hơn, phát sinh mùi hôi khó chịu.
Theo người dân địa phương, khu vực bãi rác nằm gần các khu dân cư, sát Trường THCS Thạch Kim, Trường Tiểu học Thạch Kim và chùa Kim Quan. Một số thời điểm rác được đốt ngay tại bãi khiến khói bốc lên gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sinh hoạt, học tập của học sinh.
Anh Trần Văn Trung, trú tại thôn Long Hải, xã Lộc Hà, phản ánh khối lượng rác thải lớn được tập kết ngay sát khu dân cư và trường học đang phát tán mùi hôi thối nồng nặc. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống, sức khỏe người dân cũng như hoạt động dạy và học của các trường học trong khu vực.
UBND xã Lộc Hà đã tiến hành lắp đặt biển cấm đổ rác tại khu vực này nhằm nhắc nhở và hạn chế tình trạng xả thải bừa bãi. Tuy nhiên, việc vi phạm vẫn tiếp diễn, khiến công tác quản lý và giữ gìn vệ sinh môi trường gặp nhiều khó khăn.
Người dân địa phương bày tỏ mong muốn rác thải sinh hoạt sớm được thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định, tránh tình trạng tập kết kéo dài gây ô nhiễm môi trường như hiện nay.
Liên quan đến vấn đề này, theo Hợp tác xã Dịch vụ vệ sinh môi trường Thạch Kim (xã Lộc Hà), do bãi rác xã Hồng Lộc đã ngừng tiếp nhận, trong khi bãi xử lý tại xã Thạch Lạc đang trong tình trạng quá tải, nên việc vận chuyển và xử lý rác gặp nhiều khó khăn. Vì thế, thời gian qua rác tồn đọng, chưa được đưa đi xử lý.
Lãnh đạo UBND xã Lộc Hà cũng cho biết, địa phương đang khẩn trương liên hệ với nhà máy xử lý rác thải tại xã Cổ Đạm để hỗ trợ tiếp nhận và xử lý lượng rác đang ùn ứ, để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
