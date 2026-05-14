Công an làm rõ vụ cá tự nhiên ở khe nước chết bất thường

TPO - Nhiều loài cá tự nhiên dưới khe suối ở xã Xuân Du (Thanh Hóa) bất ngờ chết nổi trắng, thậm chí vịt nuôi của người dân ăn phải cá này cũng lăn ra chết khiến người dân lo lắng.

Nhiều ngày qua, người dân các thôn 7, 8 và 10 xã Xuân Du (tỉnh Thanh Hóa) lo lắng trước hiện tượng cá tự nhiên chết hàng loạt tại dòng khe chảy ra cầu Cán Khê 1 qua địa bàn.

Theo người dân địa phương, tình trạng các loài cá tự nhiên chết trắng diễn ra hơn 1 tuần qua. Thậm chí, một số con vịt người dân nuôi ăn phải cá này cũng bị chết.

Cá chết nổi trắng dưới khe nước ở xã Xuân Du.

“Chưa bao giờ ở đây xảy ra hiện tượng bất thường như vậy nên ai cũng lo lắng, chờ kết quả từ cơ quan chức năng”, một người dân địa phương cho hay.

Ông Hoàng Văn Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế xã Xuân Du cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp với Công an xã và lực lượng chuyên môn tổ chức kiểm tra hiện trường.

Theo biên bản kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, ngày 7/5, ông Lê Viết Đồn (trú thôn 8, xã Xuân Du) mang một thùng phi nhựa từng dùng chứa xăng nhưng để lâu ngày bị bẩn ra khu vực trước nhà thau rửa. Phần nước thải từ việc rửa thùng phi của ông Đồn chảy thẳng xuống cống trước nhà.

Cơ quan chuyên môn lấy mẫu nước kiểm tra nguyên nhân.

Tổ công tác của UBND xã Xuân Du và Công an xã đã niêm phong thùng phi nhựa nói trên để làm rõ nguyên nhân.

“Cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước tại khe gần cầu Cán Khê 1 và tại một số hộ dân liên quan. Hiện, xã đang chờ kết quả kiểm tra mẫu nước và kết quả xác minh từ cơ quan công an để có hướng xử lý”, ông Tuấn thông tin.