Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xôn xao clip học sinh lớp 6 nghi bị người thân bạo hành

Ngọc Tú

TPO - Sau khi xuất hiện đoạn clip cháu bé lớp 6 nghi bị người thân bạo hành, chính quyền, cơ quan công an xã Vân Du (tỉnh Nghệ An) đã vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý nghiêm theo quy đinh.

Sáng 13/5, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip do tài khoản Phan Tuyết đăng tải, phản ánh việc một cháu bé học lớp 6 nghi bị người thân bạo hành. Trong clip, cháu bé có dấu hiệu bị sưng vùng mắt, nhiều vết bầm tím xuất hiện ở chân và vùng mông khiến dư luận không khỏi xót xa, bức xúc.

Sau khi đoạn video được chia sẻ, nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc để có biện pháp xử lý nghiêm.

anh-chup-man-hinh-2026-05-13-luc-100552-1.jpg
Hình ảnh cắt từ clip phản ánh cháu bé nghi bị người thân bạo hành.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại xóm 7, xã Vân Du (tỉnh Nghệ An). Cháu bé hiện là học sinh lớp 6 tại Trường THCS Đại Minh.

Trao đổi với phóng viên sáng 13/5, một lãnh đạo xã Vân Du xác nhận, địa phương đã nắm được thông tin và phối hợp với lực lượng công an vào cuộc xác minh.

Theo vị lãnh đạo này, bố mẹ cháu bé đã ly hôn, hiện cháu sống cùng bố và mẹ kế. Thông tin bước đầu xác định, sự việc xảy ra vào dịp cuối tuần khoảng ngày 9 và 10/5.

Đến sáng 11/5, khi cháu đến trường, giáo viên phát hiện những dấu hiệu bất thường trên cơ thể nên đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, Công an xã Vân Du đã mời bố và mẹ kế của cháu bé lên làm việc để phục vụ công tác xác minh làm rõ.

“Hiện công an đang tiếp tục làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ việc này ”, lãnh đạo xã Vân Du cho biết.

Ngọc Tú
#Nghệ An #bạo hành #học sinh #cháu bé bị bào hành #công an #xác minh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe