Giải thưởng sinh viên nội thất Việt Nam: Nơi khởi nguồn tài năng trẻ

Chiều Thứ Bảy, ngày 09/05/2026, tại Trung tâm Giải pháp Nội thất MComplex (Hà Nội), đã diễn ra Vòng Chung kết & Lễ Trao giải Giải thưởng Sinh viên Nội thất Việt Nam lần thứ VII, đồng thời khai mạc Triển lãm Đồ án Nội thất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Sự kiện do Hội Nội thất Việt Nam phối hợp cùng Cộng đồng Thiết kế Nội thất trẻ Việt Nam tổ chức, quy tụ các đồ án tiêu biểu của sinh viên trong nước và quốc tế, cùng sự tham gia của nhiều chuyên gia thiết kế nội thất hàng đầu khu vực.

Vòng Chung kết & Gala I.S.A lần thứ VII - Hành trình vinh danh những đồ án nội thất xuất sắc nhất

Trở lại ở mùa thứ bảy, Giải thưởng Sinh viên Nội thất Việt Nam (I.S.A) tiếp tục là điểm hẹn chuyên môn dành cho sinh viên ngành nội thất trên toàn quốc. Được đồng tổ chức bởi Hội Nội thất Việt Nam và Cộng đồng Thiết kế Nội thất trẻ Việt Nam, giải thưởng hướng đến việc tạo dựng một môi trường thực hành dành cho sinh viên năm cuối, nơi các ý tưởng thiết kế được thử thách, phản biện và hoàn thiện.

Mùa giải năm nay ghi nhận sự tham gia của hàng trăm đồ án tốt nghiệp đến từ hơn 27 trường đại học, cao đẳng, dưới sự đánh giá của hội đồng giám khảo là các chuyên gia uy tín trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Từ đó, 10 đồ án nổi bật nhất đã được lựa chọn bước vào vòng Chung kết.

Hội đồng BGK chuyên môn của I.S.A

Tại vòng thuyết trình chung kết, các thí sinh đã trực tiếp trình bày và bảo vệ phương án thiết kế trên sân khấu, trước gần 300 khán giả tham dự. Song song đó, toàn bộ diễn biến cũng được phát trực tuyến, mở rộng không gian kết nối tới cộng đồng yêu thiết kế trên cả nước.

Sau quá trình đánh giá đa chiều gồm bình chọn trực tuyến với hơn 10.000 lượt tương tác và các vòng chấm chuyên môn nghiêm ngặt, những gương mặt xuất sắc nhất của mùa giải đã chính thức được vinh danh.

BTC trao giải thưởng và cúp cho thí sinh Giải Nhất

Giải Nhất trị giá 30 triệu đồng đã được trao cho tác phẩm “Six Senses Resort bán đảo Sơn Trà” của thí sinh Phạm Lư Khoa đến từ Trường Đại học Kiến trúc Hồ Chí Minh . Bài thi chinh phục hội đồng giám khảo nhờ ý tưởng nổi bật, cách thể hiện cuốn hút cùng sự đầu tư chỉn chu trong từng chi tiết kỹ thuật. Không chỉ dừng lại ở tính hoàn thiện, tác phẩm còn tạo được chiều sâu cảm xúc, mang đến một trải nghiệm không gian giàu tính thuyết phục.

Giải Nhì trị giá 20 triệu đồng trao cho thí sinh “Nguyễn Huỳnh Trung Hiếu” với tác phẩm “Bảo tàng Áo dài Việt Nam”.

Hai Giải Ba (mỗi giải 15 triệu đồng) thuộc về thí sinh Phan Vũ Bảo Quỳnh với “EDU PARK - Thiết kế công trình hoạt động trải nghiệm nông nghiệp” và thí sinh Hồ Phước Thiên với tác phẩm “Bảo tàng Mẹ Việt Nam anh hùng”.

6 Giải Khuyến khích (mỗi giải 5 triệu đồng) được trao cho thí sinh Tôn Thất Duy Quang với tác phẩm “Thiết kế công trình resort nghỉ dưỡng Four Seasons Cù Lao Chàm Resort - Làng Cói”; Thí sinh Trần Doãn Thuỳ Dương với tác phẩm “Bảo tàng lịch sử kháng chiến Nam bộ”; Thí sinh Nguyễn Thị Nhâm với tác phẩm “Dấu xưa phố thị - Không gian 36 phố phường Hà Nội”; Nguyễn Thanh Đạt với tác phẩm “Bordeaux Hotel”; Thí sinh Trần Văn Rum với tác phẩm “Trung tâm bảo tồn và phát triển làng chài Nam Thọ”; Thí sinh Võ Mai Tường Vy với tác phẩm “Phu Sa Phìn Retreat”.

Không chỉ dừng lại ở giải thưởng, I.S.A còn gửi gắm một thông điệp xuyên suốt qua chiếc cúp mang hình tượng “cánh cửa mở”, với biểu trưng cho bước chuyển mình từ giảng đường tới hành trình nghề nghiệp phía trước của mỗi nhà thiết kế trẻ.

Hạng mục giải Bền vững do Diễn đàn xây dựng bền vững Việt Nam (VSCF - Vietnam Sustainable Construction Forum) trao tặng gồm 3 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng đã thuộc về 3 thí sinh Tôn Thất Duy Quang, Phan Vũ Bảo Quỳnh và Võ Mai Tường Vy. Các tác phẩm được hội đồng lựa chọn đảm bảo tiêu chí đem lại những giá trị bền vững cho cộng đồng, kinh tế, xã hội.

Giải thưởng Bền vững

Triển lãm Đồ án Sinh viên Nội thất Châu Á - Thái Bình Dương: Không gian giao thoa của đa dạng góc nhìn thiết kế

Tiếp nối thành công của các mùa trước, Triển lãm Đồ án Sinh viên Nội thất Châu Á - Thái Bình Dương năm nay tiếp tục mở rộng quy mô với sự góp mặt của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực, đặc biệt chào đón hai thêm đại diện mới đến từ Úc và Hồng Kông. Sự đa dạng này góp phần tạo nên một bức tranh thiết kế phong phú, nơi các ý tưởng được đặt cạnh nhau trong sự đối thoại cởi mở và đa chiều.

Không gian triển lãm

Mỗi đồ án trưng bày không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn của sinh viên, mà còn là cách diễn giải không gian sống thông qua lăng kính văn hoá, bối cảnh xã hội và tư duy thẩm mỹ riêng biệt. Từ đó, triển lãm trở thành một điểm chạm thú vị, nơi người xem có thể khám phá sự khác biệt trong cách tiếp cận thiết kế giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời nhận ra những xu hướng chung đang dần hình thành.

Thông qua sự kiện, thế hệ các nhà thiết kế trẻ trong khu vực có cơ hội thể hiện tinh thần chủ động, cởi mở và sẵn sàng kết nối. Họ không chỉ kế thừa bản sắc, mà còn linh hoạt thích ứng với bối cảnh toàn cầu.

Đồng thời, chuỗi sự kiện năm nay được tổ chức tại Trung tâm Giải pháp Nội thất MComplex, một trong những điểm hẹn tiêu biểu của ngành nội thất tại Việt Nam, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động chuyên môn, kết nối và giao thoa giữa cộng đồng thiết kế với doanh nghiệp và thị trường.