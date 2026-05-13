Giáo dục

Có gì hấp dẫn ở Ngày hội tuyển sinh khối ngành Khoa học và Công nghệ lần 2?

Hà Linh

TPO - Học sinh được chia sẻ về cơ hội nghề nghiệp trong thời đại công nghệ số tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ diễn ra 17/5 tới ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Dự chương trình, học sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động đa dạng như: Tọa đàm chủ đề “Khoa học và Công nghệ - Tương lai của quốc gia, cơ hội cho người trẻ”với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và lãnh đạo các trường đại học.

Nghe tư vấn thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học với đại diện Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội cùng nhiều trường đại học uy tín.

Học sinh trải nghiệm hoạt động tại ngày hội năm 2025

Nghe chương trình chia sẻ về nghề nghiệp trong thời đại công nghệ số.

Học sinh 30 trường THPT có thể tham quan phòng thí nghiệm, không gian nghiên cứu khoa học và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Trực tiếp trải nghiệm các hoạt động STEM, một giờ làm sinh viên khoa học, công nghệ.

Hoạt động tư vấn trực tiếp tại gần 60 gian trại của các trường đại học, học viện.

Các nội dung diễn ra ngày 17/5/2026, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức.

Sau thành công của năm đầu tiên tổ chức với gần 30 trường ĐH và khoảng 5.000 học sinh tham gia, năm 2026, Ngày hội tuyển sinh các khối ngành Khoa học và Công nghệ được mở rộng quy mô và nội dung.

Điểm nổi bật của chương trình năm nay là sự tham gia đông đảo của các trường đại học, học viện khối ngành khoa học và công nghệ trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh các cơ sở đào tạo tại Hà Nội, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều trường đại học đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Hải Phòng.

Ngày hội với nhiều nội dung hấp dẫn diễn ra ngày 17/5 tới

Không chỉ là một ngày hội tư vấn tuyển sinh, Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ đang dần trở thành không gian kết nối các nguồn lực đào tạo khoa học và công nghệ trên cả nước với học sinh, sinh viên - những nhân lực tương lai của nền khoa học công nghệ nước nhà.

Ban Tổ chức cho biết, việc tổ chức Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 - năm 2026 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngay trước Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần lan tỏa tinh thần yêu khoa học, khơi dậy khát vọng nghiên cứu, sáng tạo và đổi mới trong thế hệ trẻ.

Thông qua chương trình học sinh sẽ có thêm thông tin, trải nghiệm và cảm hứng để lựa chọn ngành học phù hợp, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo - những lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

