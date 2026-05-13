Đồng Nai kết thúc nhiệm vụ hội đồng trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc

TPO - Các trường Đại học Đồng Nai, Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Đồng Nai, Cao đẳng Bình Phước, Cao đẳng Y tế Đồng Nai sẽ kết thúc và chuyển giao nhiệm vụ hội đồng trường cho Hiệu trưởng theo quy định.

Ngày 12/5, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Lê Trường Sơn vừa có chỉ đạo về kết thúc và chuyển giao nhiệm vụ của hội đồng trường tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc thành phố.

Hội đồng trường Đại học Đồng Nai sẽ kết thúc hoạt động và chuyển giao nhiệm vụ cho Hiệu trưởng theo quy định



Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố quyết định kết thúc hoạt động các hội đồng trường tại các trường đại học, cao đẳng công lập trực thuộc.

Cùng với đó, triển khai các hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về bố trí, sắp xếp nhân sự hội đồng trường sau khi kết thúc hoạt động, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn quy trình công tác cán bộ, bổ nhiệm lãnh đạo và kiện toàn bộ máy tổ chức tại các trường đại học, cao đẳng công lập sau khi chấm dứt hoạt động của hội đồng trường. Việc thực hiện phải bảo đảm đúng quy định, cùng các quy định pháp luật liên quan.

UBND thành phố cũng giao các cơ sở đào tạo gồm Trường Đại học Đồng Nai, Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Đồng Nai, Trường Cao đẳng Bình Phước và Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo quy định hiện hành.

Cụ thể, Trường Đại học Đồng Nai thực hiện các nội dung liên quan đến hội đồng trường theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Các trường cao đẳng gồm Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Đồng Nai, Cao đẳng Bình Phước và Cao đẳng Y tế Đồng Nai thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Các Hội đồng trường Cao đẳng cũng phải kết thúc hoạt động và chuyển giao nhiệm vụ

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các hội đồng trường có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan cho hiệu trưởng nhà trường. Sau khi tiếp nhận bàn giao, hiệu trưởng các trường phải báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Bên cạnh đó, các đơn vị được yêu cầu làm tốt công tác tư tưởng, ổn định tâm lý đội ngũ cán bộ, giảng viên trong quá trình thay đổi mô hình tổ chức; đồng thời xây dựng phương án duy trì ổn định các hoạt động trọng tâm như tuyển sinh, đào tạo, bảo đảm không bị gián đoạn do thay đổi về thẩm quyền quyết định.