Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sở GD&ĐT Hà Nội xác minh thông tin trường quốc tế đào tạo 'chui'

Nghiêm Huê

TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đã tiếp nhận phản ánh của phụ huynh học sinh liên quan đến hoạt động giáo dục tại cơ sở mang tên “St. Mary’s International School” tại Lô C3, khu đô thị mới Yên Hòa.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, nội dung phản ánh liên quan đến hồ sơ học tập của học sinh khi thực hiện thủ tục chuyển trường và một số vấn đề liên quan đến quá trình tổ chức hoạt động giáo dục tại cơ sở.

Trước đó, một phụ huynh có con từng theo học tại Trường Liên cấp St. Mary's International School (phường Yên Hòa) bày tỏ lo ngại về tính pháp lí trong hoạt động của cơ sở giáo dục này, đồng thời đặt câu hỏi về giá trị hồ sơ học tập của học sinh sau khi chuyển trường.

mays.png
Một góc Trường Liên cấp St. Mary's International School (phường Yên Hòa). Ảnh chụp màn hình từ clip giới thiệu về trường

Theo phản ánh, học sinh này sinh năm 2013, theo học liên tục tại trường từ tháng 8/2021 đến tháng 6/2025 trong điều kiện học tập ổn định.

Tuy nhiên, khi làm thủ tục chuyển trường cho con, phụ huynh phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy cơ sở này chưa có hoặc chưa chứng minh được việc được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động giáo dục theo quy định.

Sở GD&ĐT cho hay, qua rà soát hồ sơ pháp lí hiện có tại Sở GD&ĐT Hà Nội đối với địa điểm nêu trên, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 cho phép thành lập Trường Mầm non quốc tế St. Mary’s; Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành Quyết định số 872/QĐ-SGDĐT ngày 16/6/2021 cho phép tổ chức hoạt động giáo dục mầm non. Các nội dung liên quan khác đang được tiếp tục rà soát, xác minh theo quy định.

Trên cơ sở tiếp nhận thông tin phản ánh, Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu Trường Mầm non quốc tế St. Mary’s và Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Toàn Cầu (GIS) báo cáo, giải trình và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan; đồng thời tiếp tục rà soát, đối chiếu thông tin để làm rõ các nội dung theo phản ánh.

Hiện Sở GD&ĐT Hà Nội đã thành lập tổ công tác để kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan, làm cơ sở xem xét, xử lí theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lí theo quy định (nếu có); đồng thời tiếp tục phối hợp với các phường, xã rà soát, tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo phân cấp và thực hiện việc cung cấp, cập nhật thông tin theo quy định.

Nghiêm Huê
#Đào tạo chui #Sở GD&ĐT Hà Nội #Trường Liên cấp St. Mary's International School

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe