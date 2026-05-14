TPHCM giảm áp lực thi vào lớp 10, tiến tới phổ cập THPT

Vân Sơn

TPO - Sở GD&ĐT TPHCM cho biết thành phố đang tăng tốc xây mới 1.000 phòng học, chuẩn bị lộ trình giảm dần áp lực thi lớp 10, tiến tới xét tuyển ở một số khu vực và hướng tới mục tiêu phổ cập bậc THPT theo định hướng của Trung ương.

Tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế xã hội chiều 14/5, ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, toàn thành phố hiện có 169.972 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS, đạt tỷ lệ 99,81%. Trong số này, có 151.269 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Sau khi Sở công bố nguyện vọng 1, có hơn 45.000 lượt điều chỉnh nguyện vọng theo quy định.

Theo kế hoạch, kỳ thi lớp 10 sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6 với 242 điểm thi, khoảng 5.914 phòng thi và gần 17.800 cán bộ coi thi được huy động.

Đại diện Sở GD&ĐT cho biết, khoảng hơn 17.000 học sinh lớp 9 ở TPHCM không đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Các em lựa chọn các hướng đi khác như học trường tư thục, trường quốc tế hoặc giáo dục nghề nghiệp.

Áp lực thi lớp 10 đang đè nặng lên học sinh và cả hệ thống giáo dục. Ảnh: Anh Nhàn

Theo ông Minh, đây cũng là một phần trong chiến lược tái cấu trúc giáo dục phổ thông của TPHCM, hướng tới giảm áp lực thi cử và đa dạng hóa lộ trình học tập cho học sinh sau THCS.

“TPHCM đang tăng tốc 150 ngày để hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027. Thành phố cũng đang rà soát hàng trăm dự án trường học nhằm bảo đảm đủ chỗ học và đáp ứng chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học” - ông Minh nói.

Đại diện Sở GD&ĐT TPHCM cho biết ngành giáo dục đang xây dựng lộ trình để từ năm sau, một số khu vực có thể thực hiện xét tuyển lớp 10 thay cho thi tuyển.

“Chúng tôi tiến tới mục tiêu khi đủ điều kiện về trường lớp thì học sinh sẽ có nhiều lựa chọn hơn, giảm áp lực thi cử. Xa hơn là thực hiện chủ trương phổ cập bậc THPT theo định hướng của Trung ương” - ông Minh chia sẻ.

Song song đó, TPHCM cũng đang chuẩn bị mô hình trường trung học nghề nhằm đáp ứng nhu cầu vừa học văn hóa vừa học nghề của học sinh. Theo định hướng này, sau khi tốt nghiệp THPT, học sinh có thể tham gia thị trường lao động hoặc tiếp tục học nghề chuyên sâu.

Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, TPHCM hiện có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó gần 8.000 thí sinh tự do. Theo thống kê của Sở GD&ĐT, môn Ngoại ngữ có số lượng đăng ký cao nhất với hơn 65.400 thí sinh, tiếp theo là Vật lý với hơn 64.000 thí sinh và Hóa học hơn 38.000 thí sinh. Ông Hồ Tấn Minh cho biết xu hướng học sinh TPHCM lựa chọn các môn khoa học tự nhiên và nhóm STEM vẫn duy trì ổn định nhiều năm qua, phù hợp định hướng phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao của thành phố.

