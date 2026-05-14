Giáo dục

Doanh nghiệp vào trường đại học 'săn' nhân lực trẻ

Nguyễn Dũng

Ngày 14/5, Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức Ngày hội việc làm – Job Fair 2026 với sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp trong và ngoài nước, thu hút hơn 3.000 lượt sinh viên tham dự.

Theo ban tổ chức, Job Fair 2026 là lần thứ 13 sự kiện được tổ chức, mang đến 1.910 cơ hội việc làm thông qua 50 gian hàng tuyển dụng thuộc nhiều lĩnh vực như công nghệ, kỹ thuật, tài chính – ngân hàng, logistics, thương mại điện tử, giáo dục và bán lẻ.

Nhà tuyển dụng tư vấn cho sinh viên tại ngày hội.

Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn tham gia tuyển dụng tại ngày hội như Bosch, FPT Software, Renesas, Jabil, Shopee, DHL, Sacombank, SSI, Vietcombank, PNJ, Ajinomoto, CellphoneS, TopCV…

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Phạm Văn Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế cho biết trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, giáo dục đại học không chỉ đào tạo kiến thức chuyên môn mà còn phải hình thành nguồn nhân lực có tư duy đổi mới, khả năng thích ứng và năng lực hội nhập toàn cầu.

Nhà trường xác định doanh nghiệp là đối tác đồng hành quan trọng trong quá trình đào tạo, thông qua các hoạt động thực tập, nghiên cứu ứng dụng, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp và tuyển dụng sinh viên.

Ngoài hoạt động tuyển dụng trực tiếp tại các gian hàng, chương trình còn tổ chức hội thảo “Báo cáo thị trường Xu hướng tuyển dụng 2026” với sự tham gia của các chuyên gia nhân sự nhằm chia sẻ xu hướng lao động và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

Đại diện nhà trường kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần tạo cầu nối bền vững giữa nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời giúp sinh viên tiếp cận thị trường lao động, nâng cao kỹ năng phỏng vấn và định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và kinh tế số phát triển mạnh.

#việc làm #ngày hội tuyển dụng #doanh nghiệp #sinh viên #tuyển dụng #ngày hội #Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh #Trường Đại học Quốc tế #Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh #ĐHQG-HCM

