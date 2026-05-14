Khi AI không chỉ trả lời mà bắt đầu 'làm việc': Cơ hội mới cho người trẻ đón đầu AI Agent

Sau giai đoạn bùng nổ của ChatGPT và các công cụ AI tạo sinh, thế giới công nghệ đang bước sang cuộc đua mới mang tên AI Agent - hệ thống AI có khả năng tự lập kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ và phối hợp nhiều tác vụ như một “trợ lý số” thực thụ.

Theo báo cáo “AI Index Report 2025” của Đại học Stanford, AI đang chuyển từ vai trò hỗ trợ sang tự động hóa các quy trình công việc phức tạp hơn, đặc biệt trong vận hành doanh nghiệp, chăm sóc khách hàng, marketing và lập trình. Nếu chatbot trước đây chủ yếu phản hồi câu hỏi, AI Agent lại có thể tự xử lý nhiều bước công việc liên tiếp. Một AI Agent có thể thu thập dữ liệu, phân tích thông tin, tạo báo cáo hoặc phối hợp với nhiều hệ thống để hoàn thành nhiệm vụ gần giống một nhân sự thực tế.

Ngành AI Agent mở ra nhu cầu nhân lực mới

Sự phát triển này kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực mới. Các vị trí như AI Agent Developer, AI Automation Engineer hay AI Workflow Designer đang xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường tuyển dụng quốc tế. Tại Việt Nam, AI đang trở thành ưu tiên trong chiến lược chuyển đổi số của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khoảng trống nhân lực chất lượng cao vẫn là thách thức lớn. Không ít người trẻ đã quen sử dụng AI nhưng mới dừng ở mức khai thác công cụ, chưa hiểu cách xây dựng hay vận hành hệ thống AI thực tế.

Lợi thế trong tương lai không nằm ở việc AI có thay thế con người hay không, mà thuộc về những người biết cách làm việc cùng AI và biến AI thành công cụ tạo ra giá trị. Trong bối cảnh đó, xu hướng đào tạo AI Agent bài bản bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết để người học tiếp cận sớm với lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh của ngành công nghệ.

Sinh viên FPT Jetking được đào tạo theo mô hình học gắn với dự án thực tế

Nắm bắt xu hướng này, FPT Jetking triển khai chương trình đào tạo Lập trình AI Agent theo định hướng thực hành, tập trung vào khả năng xây dựng và triển khai hệ thống AI trong bối cảnh doanh nghiệp thực tế. Chương trình được xây dựng theo lộ trình từ nền tảng đến ứng dụng, giúp sinh viên tiếp cận các công nghệ như LLM, Generative AI, AI Workflow hay Machine Learning. Người học không chỉ học cách sử dụng AI mà còn trực tiếp thực hành xây dựng, huấn luyện và triển khai các hệ thống AI phục vụ nhu cầu doanh nghiệp.

Chương trình hướng đến khả năng “vào dự án sớm” thông qua mô hình học theo dự án thực tế. Sinh viên được rèn luyện tư duy hệ thống, kỹ năng tích hợp AI vào quy trình vận hành và làm quen với bài toán doanh nghiệp ngay trong quá trình học.

Đại diện FPT Jetking cho biết chương trình phù hợp với sinh viên công nghệ thông tin, kỹ thuật hoặc người đi làm muốn chuyển hướng sang lĩnh vực AI. Đơn vị cũng hỗ trợ giới thiệu cơ hội việc làm sau tốt nghiệp nhằm giúp người học rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường lao động.

Năm 2026, FPT Jetking triển khai nhiều chính sách học bổng và ưu đãi dành cho sinh viên theo học lĩnh vực lập trình AI Agent

Song song với chương trình đào tạo, năm 2026 FPT Jetking triển khai nhiều chính sách học bổng và ưu đãi dành cho tân sinh viên. Tại Hà Nội, học bổng Silver trị giá 3 triệu đồng, Gold 6 triệu đồng và Platinum 8 triệu đồng. Tại Đà Nẵng, các mức hỗ trợ lần lượt là 2 triệu đồng, 5 triệu đồng và 7 triệu đồng.

Ngoài ra, FPT Jetking còn triển khai ưu đãi “chuyển ngành” dành cho người học muốn chuyển hướng sang AI với giá trị lên đến 5 triệu đồng tại Hà Nội và 3 triệu đồng tại Đà Nẵng. Chính sách ưu đãi nhập học sớm” hỗ trợ từ 6 - 8 triệu đồng tùy cơ sở đào tạo.

Trong bối cảnh AI đang thay đổi nhanh cách doanh nghiệp vận hành, AI Agent được xem là một trong những kỹ năng công nghệ có tiềm năng lớn trong những năm tới. Với người trẻ, tiếp cận sớm lĩnh vực này không chỉ là học thêm công nghệ mới mà còn là bước chuẩn bị cho thị trường lao động đang chuyển dịch mạnh dưới tác động của AI.