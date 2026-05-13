Học sinh lớp 12 bị nhóm người đột nhập vào trường đánh đến nhập viện

TPO - Tan học, nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa đi ra khu vực nhà để xe thì bất ngờ bị nhóm 3 thanh niên lạ mặt đột nhập vào trường, lao vào hành hung đến nhập viện.

Ngày 13/5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm thanh niên rượt đuổi và liên tục dùng mũ bảo hiểm hành hung ngay trong khuôn viên trường học.

Theo nội dung clip, một nhóm 3 thanh niên không mặc đồng phục học sinh đã liên tục dùng mũ bảo hiểm đuổi đánh nam sinh này trong khuôn viên trường. Nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận. Sự việc chỉ dừng lại khi nạn nhân bị chảy máu.

Hình ảnh nam sinh bị hành hung đến chảy máu.

Vụ việc được cho là xảy ra tại Trường THPT Cẩm Thủy 1, xã Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa).

Ông Nguyễn Thọ Bảo, Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Thủy 1 cho biết, sự việc xảy ra tại trường nhiều ngày trước.

Theo lãnh đạo nhà trường, sau giờ tan học buổi sáng, em P.H.S. (lớp 12A12) ra khu vực nhà để xe để lấy xe về nhà thì bất ngờ bị một nhóm người, không phải học sinh của trường lao vào hành hung.

“Nhà trường đã báo cáo Công an xã Cẩm Thủy để vào cuộc kiểm tra, xác minh, đồng thời đưa em học sinh bị đánh đến bệnh viện điều trị. Hiện nam sinh đã trở lại lớp và học tập bình thường. Công an vẫn đang làm việc với các bên liên quan, nhà trường chưa nhận được kết luận về vụ việc”, lãnh đạo Trường THPT Cẩm Thủy 1 thông tin.