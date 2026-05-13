TPHCM cho thi thử tốt nghiệp THPT trước 31/5

TPO - Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường THPT, trung tâm GDTX tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT năm 2026 cho 100% học sinh lớp 12 trước ngày 31/5 nhằm giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề thi mới, đồng thời rà soát toàn bộ công tác tổ chức kỳ thi chính thức.

Ngày 13/5, Sở GD&ĐT TPHCM đã có văn bản gửi các trường THPT, trung tâm GDTX và GDNN-GDTX trên địa bàn hướng dẫn tổ chức thi thử Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với toàn bộ học sinh lớp 12.

Thí sinh TPHCM tham dự kỳ thi tuyển sinh năm 2025.

Việc thi thử nhằm giúp học sinh làm quen với quy chế, cấu trúc đề thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời rà soát công tác tổ chức trước kỳ thi chính thức.

Theo hướng dẫn, các đơn vị giáo dục phải hoàn thành tổ chức thi thử trước ngày 31/5 và báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT. Thành phố khuyến khích các trường phối hợp tổ chức thi thử liên trường để tăng tính khách quan trong đánh giá chất lượng học sinh.

Kỳ thi thử được tổ chức theo đúng cấu trúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ văn làm bài trong 120 phút, môn Toán 90 phút và các môn tự chọn 50 phút/môn. Đề thi phải bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, phù hợp định dạng đề tham khảo của Bộ GD&ĐT, bảo đảm tính chính xác, khoa học và có độ phân hóa hợp lý.

Sở GD&ĐT yêu cầu việc tổ chức thi thử phải nghiêm túc, an toàn, khách quan, đồng thời không tạo áp lực quá mức cho học sinh. Các trường tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh chấp hành quy chế thi, chủ động phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị truyền tin trái phép.

Trong công tác tổ chức phòng thi, mỗi phòng bố trí tối đa 24 học sinh và 2 cán bộ coi thi. Khuyến khích giáo viên không coi thi học sinh lớp mình phụ trách. Quy trình coi thi được thực hiện tương tự kỳ thi chính thức, từ kiểm tra thông tin dự thi đến phát đề, giám sát và thu bài thi.

Sau thi thử, các đơn vị phải tổ chức chấm thi tập trung, phân tích kết quả theo từng môn học và nhóm đối tượng học sinh để điều chỉnh kế hoạch ôn tập. Sở GD&ĐT lưu ý kết quả thi thử không dùng để xếp loại hay tạo áp lực thành tích đối với học sinh và giáo viên.