Bí thư Thành ủy Hà Nội: Thành phố ưu tiên nguồn lực để quy hoạch trường lớp

TPO - Ngày 13/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, Thành phố ưu tiên nguồn lực để quy hoạch hệ thống trường lớp đồng bộ, hiện đại, phù hợp với tốc độ đô thị hóa và quy mô dân số.

Ngày 13/5, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2025 - 2026 với sự tham dự của 771 học sinh các cấp.

Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Giáo dục và Đào tạo được Đảng, Nhà nước ta xác định là "quốc sách hàng đầu", là nhiệm vụ trọng tâm của quốc gia.

Với vị thế là Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, Hà Nội không chỉ là đầu tàu về kinh tế, văn hóa, khoa học và đổi mới sáng tạo, mà còn phải trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo hàng đầu của cả nước, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế. Đây không chỉ là khát vọng phát triển, mà là yêu cầu tất yếu, là trách nhiệm chính trị và sứ mệnh lịch sử của Thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2026 đã có nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, ưu đãi vượt trội dành cho phát triển nguồn nhân lực Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức ngày 13/5. (ảnh: Viết Thành)

Cũng theo ông Thắng, Thành phố đã và đang ưu tiên nguồn lực để quy hoạch hệ thống trường lớp đồng bộ, hiện đại, phù hợp với tốc độ đô thị hóa và quy mô dân số.

Cụ thể như việc dành quỹ đất tốt nhất cho giáo dục, đồng thời đầu tư mạnh mẽ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiên tiến, xây dựng môi trường học tập an toàn, sáng tạo và hội nhập để mọi học sinh Thủ đô đều có điều kiện phát triển toàn diện.

Lãnh đạo Thành phố đánh giá cao những kết quả quan trọng mà ngành GD&ĐT Thủ đô đạt được trong năm học vừa qua, với những kết quả toàn diện ở các cấp học, trong đó có điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học không ngừng chuẩn hóa; đội ngũ nhà giáo ngày càng nâng cao trình độ; học sinh đạt 207 giải quốc gia và 15 giải quốc tế…

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu Sở GD&ĐT thời gian tới tổ chức tốt tuyển sinh đầu cấp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh Thủ đô. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương tổ chức các hoạt động sinh hoạt lành mạnh, bổ ích, đặc biệt là các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích, phòng tránh đuối nước cho học sinh trong dịp hè 2026.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, kiểm soát tốt các hoạt động, vấn đề phát sinh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Ông Thắng đề nghị ngành tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Ngành Giáo dục Thủ đô cần đi đầu trong ứng dụng AI, dữ liệu lớn và công nghệ số vào toàn bộ chuỗi hoạt động giáo dục - từ quản trị trường học, thiết kế bài giảng, đánh giá học sinh đến hỗ trợ phụ huynh.

Học sinh được vinh danh tại buổi lễ. (ảnh: Viết Thành)

Tăng cường phối hợp các Sở, ban, ngành, phường, xã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục, đào tạo; đảm bảo cơ sở vật chất của ngành ngày càng chuẩn hóa, tiên tiến và từng bước hiện đại.

Xây dựng cơ chế đồng bộ, hiệu quả để phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài Thủ đô, tăng cường đầu tư có trọng điểm cho công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tham dự các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế.

Với đội ngũ nhà giáo, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh mong muốn: “Làm sao để mỗi thầy cô thực sự là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Thành phố cam kết tạo điều kiện, chính sách và môi trường xứng đáng để nhà giáo toàn tâm, toàn sức với nghề đồng thời, thực hiện tốt Luật Nhà giáo, bảo đảm vị thế và quyền lợi chính đáng”.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, Hà Nội hiện có 2.954 trường học các cấp với hơn 2,3 triệu học sinh và 129.000 giáo viên, là một trong những địa phương có quy mô giáo dục lớn của cả nước; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 80,6%. Hà Nội cũng là địa phương tiên phong hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, dẫn đầu cả nước trong triển khai các chương trình quốc tế…

Tại buổi lễ, 11 học sinh được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì đã đạt các giải thưởng tại các kỳ thi quốc tế; Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho 115 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Sở GD&ĐT Hà Nội tặng Giấy khen cho 50 học sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập, rèn luyện.

