Bộ GD&ĐT cảnh báo nguy cơ lọt đề thi từ điện thoại thường

TPO - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ tăng cường nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, trong đó Bộ GD&ĐT đang phối hợp với lực lượng công an nghiên cứu phương án rà quét thiết bị công nghệ đối với thí sinh trước giờ làm bài để ngăn chặn gian lận công nghệ cao.

Sáng 13/5, đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT và Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 18.661 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh bố trí 35 điểm thi chính, 2 điểm thi dự phòng với 797 phòng thi và 70 phòng chờ; dự kiến huy động 3.230 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết nhằm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác kiểm tra các điểm thi, in sao đề thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo được triển khai theo đúng quy định...

Ông Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc sở GD&ĐT báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Hà Tĩnh.

Tăng cường rà soát thiết bị công nghệ

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Hà Tĩnh, Thứ trưởng Thường trực Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Kì thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Hà Tĩnh trong nhiều năm qua.

Đặc biệt, Thứ trưởng ghi nhận những cách làm chủ động, sáng tạo của Hà Tĩnh trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc yêu cầu các xã có điểm thi thành lập Ban Chỉ đạo để tăng cường phối hợp, cũng như tổ chức ôn thi trực tuyến, phụ đạo riêng cho học sinh là những giải pháp phù hợp, hiệu quả. Theo Thứ trưởng, muốn tổ chức tốt thì trước hết phải làm tốt công tác dạy và học để học sinh có đủ kiến thức, tâm thế tự tin bước vào kì thi.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh công tác bảo đảm an ninh, an toàn kì thi, nhất là phòng chống gian lận bằng công nghệ cao. Theo Thứ trưởng, tinh thần chỉ đạo năm nay là không để thí sinh sử dụng điện thoại, thiết bị công nghệ để vi phạm quy chế thi.

Việc giám thị lơi lỏng trách nhiệm có thể vô tình đẩy học sinh vào nguy cơ bị xử lí hình sự nếu để xảy ra hành vi chụp đề, phát tán đề thi ra ngoài. Thực tế các vụ vi phạm thời gian qua chủ yếu vẫn sử dụng điện thoại thông thường, cho thấy trách nhiệm giám sát của cán bộ coi thi cần được siết chặt hơn nữa.

Bộ GDĐT cũng đang phối hợp với lực lượng công an nghiên cứu giải pháp rà quét thiết bị công nghệ đối với thí sinh trước khi vào phòng thi nhằm hạn chế tối đa nguy cơ vi phạm.