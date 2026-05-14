Giáo dục

Đà Nẵng chi hơn 20.000 tỷ đồng xây dựng trường công lập

Thanh Hiền

TPO - Năm nay, Đà Nẵng có gần 7.000 học sinh lớp 9 không thể vào trường THPT công lập.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đang tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về việc thông qua Đề án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường lớp và trang thiết bị dạy, học cho các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030.

Đề án tập trung sử dụng nguồn ngân sách để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường lớp và mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn thành phố.

Nhiều ngôi trường ở Đà Nẵng được xây dựng, nâng cấp với không gian thoải mái, gần gũi thiên nhiên.

Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 20.735 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác nếu có. Trong đó, kinh phí đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp trường lớp dự kiến khoảng 19.246 tỷ đồng; kinh phí đầu tư trang thiết bị khoảng 1.489 tỷ đồng.

Theo phân kỳ đầu tư, năm nay dự kiến bố trí khoảng 2.100 tỷ đồng; năm 2027 khoảng 7.200 tỷ đồng; năm 2028 khoảng 4.100 tỷ đồng; năm 2029 khoảng 4.100 tỷ đồng và năm 2030 khoảng 3.100 tỷ đồng.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 80% cơ sở giáo dục phổ thông đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất; bảo đảm điều kiện triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018; cơ bản xóa bỏ phòng học xuống cấp, hết niên hạn sử dụng; đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Đặc biệt ưu tiên đầu tư tại các khu vực đông dân cư, miền núi và vùng còn khó khăn.

Năm học này, Đà Nẵng có gần 46.000 học sinh lớp 9, nhưng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập là 38.690. Như vậy, dự kiến hơn 7.000 học sinh sẽ không trúng tuyển vào hệ công lập.

