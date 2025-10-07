Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Phụ huynh xếp xe thẳng như căng chỉ trước trường học Đà Nẵng

Thanh Hiền

TPO - "Không cần ai phải nhắc nhở cả, mỗi người tự ý thức đưa xe của mình vào sát mép đường, ngay hàng thẳng lối để chừa lối đi và cũng làm đẹp cổng trường", phụ huynh trường Tiểu học Nguyễn Duy Trinh chia sẻ.

Hình ảnh những hàng xe máy của phụ huynh chờ đón con xếp gọn gàng, thẳng tắp trước cổng trường Tiểu học Nguyễn Duy Trinh (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) khiến người qua lại thích mắt.

Phụ huynh xếp xe thẳng tắp trước cổng trường học Đà Nẵng. Video: Thanh Hiền.
tp-do-xe-21.jpg
Từ 16h mỗi ngày, phụ huynh bắt đầu đến trường đón con. Tất cả xe đổ về cổng chính và cổng phụ của trường đều được xếp theo hàng lối thẳng thắn. Các phụ huynh cho hay việc xếp xe đã thành "nếp", không cần ai nhắc nhở. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-do-xe-20.jpg
Đường trước cổng chính khá chật chội nên phụ huynh càng ý thức xếp xe gọn gàng. Những hàng xe máy thẳng tắp như căng chỉ khiến người qua lại an tâm.
tp-do-xe-31.jpg
"Nếu mạnh ai nấy đỗ thì cả khu vực này kẹt cứng ngắc. Chúng tôi luôn ý thức rằng đỗ xe đúng chỗ, ngay ngắn để đảm bảo lưu thông, đồng thời cũng làm gương cho con em mình. Nhìn cổng trường của con cháu học thông thoáng, xe cộ xếp thẳng hàng đẹp đẽ mình cũng rất tự hào", một phụ huynh chia sẻ.
tp-do-xe-33.jpg
tp-do-xe-26.jpg
tp-do-xe-25.jpg
tp-do-xe-14.jpg
Cổng trường bình yên, thông suốt nhờ những phụ huynh ý thức cao.
tp-do-xe-30.jpg
Năm học 2025 - 2026, Trường Tiểu học Nguyễn Duy Trinh có hơn 1.000 học sinh, mỗi lần tan lớp, số lượng phụ huynh đến đón con rất đông. Tuy nhiên lòng đường vẫn không bị ùn ứ vì xe cộ đã được xếp ngay ngắn.
tp-do-xe-18.jpg
Các tuyến đường xung quanh trường còn được kẻ vạch để hàng trăm xe máy mỗi ngày có nơi đậu đỗ. Chị Nguyễn Thị Duyên (phường Cẩm Lệ) bày tỏ thích thú khi thấy những hàng xe máy đẹp mắt trước cổng trường. "Nhiều trường cứ tới giờ tan là xe cộ cứng ngắc, không nhích chân được. Vừa mất thời gian và nguy hiểm. Tôi rất ấn tượng vì phụ huynh ở đây rất ý thức, văn minh, tạo ra một cổng trường đẹp đẽ, đáng để nhiều nơi khác học tập", chị nói.
tp-do-xe-27.jpg
Người đi xe máy, đi bộ đều được lưu thông an toàn dù dù tan lớp có cả ngàn lượt người qua lại trên tuyến đường chật chội.
tp-do-xe-11.jpg
tp-do-xe-8.jpg
tp-do-xe-6.jpg
tp-do-xe-32.jpg
Theo các phụ huynh, đã từ lâu, mọi người đều coi việc đỗ xe đúng chỗ, không tranh giành, cố tình đỗ sai, leo xe lên vỉa hè là văn hoá khi đến cổng trường học.
tp-do-xe-24.jpg
"Không cần ai phải nhắc nhở cả, mỗi người tự ý thức đưa xe của mình vào sát mép đường, ngay hàng thẳng lối để chừa lối đi và cũng làm đẹp cổng trường", một phụ huynh chia sẻ.
tp-do-xe-16-4966.jpg
Việc đón con bớt "căng" hơn vì không phải mắc kẹt giữa dòng xe cộ trước cổng trường.
Thanh Hiền
#Phụ huynh #xếp xe thẳng hàng #thẳng như căng chỉ #trường học #cổng trường #kẹt xe #ùn tắc #học sinh #Đà Nẵng

