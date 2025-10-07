Phụ huynh xếp xe thẳng như căng chỉ trước trường học Đà Nẵng

TPO - "Không cần ai phải nhắc nhở cả, mỗi người tự ý thức đưa xe của mình vào sát mép đường, ngay hàng thẳng lối để chừa lối đi và cũng làm đẹp cổng trường", phụ huynh trường Tiểu học Nguyễn Duy Trinh chia sẻ.