Thông tin 'nóng' về tuyển sinh lớp 6 của 5 trường tổ chức khảo sát, đánh giá năng lực ở TPHCM

TPO - Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027, 5 trường THCS, gồm cả Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa sẽ đồng loạt tổ chức khảo sát đánh giá năng lực vào ngày 1/7. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một trường duy nhất.

Sở GD&ĐT TPHCM vừa công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 đối với các trường tổ chức khảo sát đánh giá năng lực.

Theo kế hoạch, kỳ khảo sát áp dụng cho 5 trường gồm Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, Trường THCS Trần Quốc Toản, Trường THCS Bình Thọ, Trường THCS Hoa Lư và Trường THCS Nguyễn An Ninh.

Trong đó, Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa sẽ tuyển 350 học sinh lớp 6 năm học 2026 - 2027 với tiêu chí khắt khe nhất. Điều kiện dự tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học tại TPHCM và có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của mỗi môn tiếng Việt và Toán của năm học lớp 5 đạt từ 9 điểm trở lên

Sở GD&ĐT TPHCM cho biết sở sẽ tổ chức kỳ khảo sát bao gồm ra đề, tổ chức coi khảo sát và chấm bài, phúc khảo… để tuyển sinh lớp 6 cho Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa.

Với 4 trường còn lại, sở sẽ xây dựng đề khảo sát và hỗ trợ chuyên môn nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan. UBND phường chịu trách nhiệm ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện kỳ khảo sát gồm công tác coi khảo sát, chấm bài và giải quyết phúc khảo (nếu có).

