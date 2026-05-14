Thủ đô Ukraine 'rung chuyển' vì tên lửa, máy bay không người lái Nga

TPO - Quân đội Nga được cho là đã tấn công thủ đô Kiev của Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa vào sáng sớm 14/5, gây hư hại cho một số tòa nhà.

Người đứng đầu cơ quan quân sự thủ đô Kiev - ông Tymur Tkachenko - cho biết, các tòa nhà ở các quận khác nhau trong thành phố đã bị hư hại, bao gồm một tòa nhà bị mảnh vỡ máy bay không người lái rơi trúng.

Một tòa nhà ở Kiev bị hư hại trong cuộc tấn công sáng 14/5. Nhiều cư dân Kiev đã tìm chỗ trú ẩn dưới ga tàu điện ngầm. (Ảnh: Reuters)

Ngoài Kiev, tên lửa Nga còn nhắm mục tiêu vào các khu vực khác, bao gồm Kharkiv, Sumy và Chernihiv ở miền bắc Ukraine và khu vực Poltava ở miền trung.

Máy bay không người lái và bom dẫn đường của Nga nhắm mục tiêu vào khu vực phía đông và phía nam Ukraine.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Hôm 13/5, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Ukraine, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng trọng yếu ở các khu vực phía tây.

