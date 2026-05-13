Người lính

Lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN, xác định danh tính

Ngọc Tú

TPO - Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đã tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc để giám định ADN nhằm xác định danh tính.

Trong hai ngày 12 và 13/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc (xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định ADN.

Lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm của 72 phần mộ liệt sĩ để phục vụ xét nghiệm ADN.

Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy 72 mẫu của 72 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc. Những mẫu sinh phẩm này sau đó được gửi giám định ADN, từ đó xác định danh tính liệt sĩ.

Ngoài lấy 72 mẫu của các ngôi mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, Ban Chỉ đạo 515 cũng sẽ tiến hành lấy mẫu của gần 2.500 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh để giám định ADN.

Ban Chỉ đạo 515 sẽ lấy mẫu sinh phẩm của gần 2.500 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định.

Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngoài việc lấy mẫu sinh phẩm thì Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 còn đặt mục tiêu xây dựng hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ. Qua đó phục vụ công tác đối chiếu nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ngọc Tú
#Nghệ An #giám định #liệt sĩ #hài cốt #hài cốt liệt sĩ #Kết quả giám định ADN #Ban chỉ đạo 515

